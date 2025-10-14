Sergio Romero rescindió con Boca: el comunicado oficial del club

El histórico arquero de la selección argentina terminó su contrato con el Xeneize y seguirá su carrera en otro club del fútbol argentino.

Sergio Romero llegó a un acuerdo con Boca para rescindir su contrato y continuar su carrera en otro club del fútbol argentino. El arquero de 38 años no vio actividad en el Xeneize en el último año por diferentes razones, tanto futbolísticas como extra futbolísticas.

Boca lanzó el comunicado oficial mediante sus redes la rescisión del contrato: "El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos."

A falta de confirmación oficial, el arquero tendría todo arreglado para atajar en Argentinos Juniors . El conjunto de la Paternal tuvo que incorporar un jugador con urgencia tras la lesión del Ruso Rodríguez, y Romero fue el elegido de la institución.

Sergio Romero y su paso por Boca: de héroe a colgado

Sergio Romero llegó libre a Boca a fines del año 2022 y fue la apuesta de la dirigencia para reemplazar a Agustín Rossi, quien había sido la máxima figura del Xeneize en los últimos títulos obtenidos.

Tras una puesta a punto en la pretemporada, Chiquito se adueñó rápidamente del arco y empezó siendo uno de los mejores jugadores del equipo, además de convertirse rápidamente en un referente del plantel, por su edad y amplia trayectoria en la selección y el fútbol internacional.

Su pico máximo en el arco de Boca llegó en la Copa Libertadores 2023, en la que fue clave en las fases de octavos, cuartos y semifinal. En esos cruces, ante Nacional de Uruguay, Racing y Palmeiras respectivamente, Romero fue la pieza fundamental del equipo dirigido por Jorge Almirón.

Las tres fases fueron definidas desde el punto del penal, donde Chiquito demostró su jerarquía, atajando varios tiros desde los doce pasos y dándole tranquilidad a sus compañeros al momento de patear. Pero su importancia también estuvo durante los 90 minutos, donde tapó pelotas clave para mantener a Boca en partido.

El sabor terminó siendo amargo para Boca tras perder la final de esa Copa Libertadores ante Fluminense, aunque en ese momento, la imagen de Romero fue heroica y tenía el apoyo de los hinchas para seguir en el arco Xeneize.

La debacle llegó en el Superclásico del 2024 en La Bombonera. Tras caer ante River 1-0 de local, Romero se cruzó con un hincha camino al túnel y terminó al borde de los golpes. Ese episodio llevó a una sanción disciplinaria por parte del club y al repudio absoluto de los hinchas. Desde ese partido, Chiquito no volvió a vestir la camiseta de Boca.

Sergio Romero se refirió a su rescisión con Boca

Tras confirmarse su salida de Boca Juniors, Romero se refirió a su rescisión y al incidente con el hincha en 2024: "Por una desgracia de que un día se me fue la cabeza con un plateísta, prácticamente fue como una sentencia para mi en este club".

A pesar de su salida e inactividad, el arquero agradeció a Riquelme y al consejo de fútbol: "Soy un agradecido al hincha de Boca, al presidente y al consejo que estaba en ese momento manejando Boca y a toda la gente de este predio que me ha tratado excelente".