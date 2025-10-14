Nos volvimos a ilusionar: el indicio de que Lionel Messi jugaría el Mundial 2026

Una información sobre el futuro de la carrera del capitán de la selección lo acerca cada vez más a su sexta Copa del mundo.

El indicio de Lionel Messi sobre su participación en la próxima Copa del Mundo.

Lionel Messi , capitán y referente de la selección argentina todavía no confirmó su presencia en el Mundial 2026 , a pesar de la anticipada clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni . Pero una nueva información sobre su futuro ilusiona a los hinchas a menos de un año para la máxima cita del fútbol de países.

En el último partido por eliminatorias jugado en el país ante Venezuela, el capitán había dejado a entrever sus dudas sobre su presencia en lo que sería su sexta cita mundialista (lo que establecería un récord). Pero la información es que el diez se habría decidido por estar en la lista final y jugar un Mundial más tras alcanzar la gloria absoluta en Qatar 2022.

Según el periodista Gastón Edul, quien cubre la selección para TyC Sports, Messi tendría encaminada su renovación con el Inter de Miami por dos años. Esto podría ser un indicio de que el jugador argentino tiene la intención de seguir en actividad para llegar de la mejor manera al Mundial 2026.

El presente de Lionel Messi en el Inter de Miami

El Inter Miami no dejó dudas en su presentación ante Atlanta United y se llevó una victoria contundente por 4-0, en una noche donde Lionel Messi volvió a ser decisivo con un doblete y una asistencia y su sociedad con Luis Suárez y Jordi Alba recordó sus mejores épocas en Barcelona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1977169230018892066&partner=&hide_thread=false ¿Golazo de Lionel Messi en Inter Miami? Golazo de Lionel Messi en Inter Miami. Empezó como titular ante Atlanta United. Dibujó esta hermosura. Extraordinary. Always pic.twitter.com/PQhvageGIP — VSports Team (@VSportsTM) October 12, 2025

El partido estuvo en la mira, ya que el argentino recibió un permiso especial del cuerpo técnico de la selección para poder disputar el partido con el equipo de la MLS.

Actualmente, el Inter de Miami se encuentra tercero en la conferencia Este a cuatro puntos del líder Philadelphia. Los dirigidos por Javier Mascherano vienen en alza, con un Messi que lidera la tabla de goleadores con 26 tantos y está segundo en el ranking de asistencias con quince.

Lionel Messi realizó un sorprendente anuncio junto al Inter de Miami

Lionel Andrés Messi anunció la creación de una nueva competición formativa que lleva su apellido: Messi Cup.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el astro argentino anunció que el certamen se disputará del 9 al 14 de diciembre de 2025, estará destinado a la categoría Sub-16 y tendrá como sede principal a la ciudad de Miami. Además, se espera que el evento combine fútbol formativo y entretenimiento, con actividades paralelas abiertas al público.

Embed - Leo Messi on Instagram: "Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste! #MessiCup Thrilled to finally share this with you — this December, Miami will host a very special youth football tournament featuring some of the top clubs from around the world. The future of the game will be on full display, and it’s more than just matches — we’ve got an incredible few days planned with lots of other exciting activities. This is about the next generation. Hope you like it! This is the #MessiCup" View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Los ocho equipos participantes serán el Inter Miami (Estados Unidos), Barcelona F.C (España), River Plate (Argentina), Chelsea (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Atlético de Madrid (España), Newell’s Old Boys (Argentina) y Manchester City (Inglaterra).

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. Espero que les guste”, expresó Lionel Messi en la descripción de su publicación de redes sociales.

La Messi Cup se perfila como un certamen de inferiores con una impronta internacional inédita, que busca reunir a las futuras estrellas del fútbol mundial en un entorno competitivo y formativo. Será una vidriera excepcional para jóvenes promesas que sueñan con seguir los pasos de sus ídolos y alcanzar el fútbol profesional.