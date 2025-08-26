Un ex compañero de Messi reveló los consejos que le cambiaron su carrera: "Me inspira"

Un futbolista que compartió equipo con Messi destacó la importancia de los consejos que le dio durante su etapa en el Barcelona de España.

Lionel Mess i es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol junto a otros futbolistas de renombre. Y para los jugadores que han compartido plantel con él entienden a la perfección el valor que tiene compartir plantel con un líder como lo ha demostrado ser en el Barcelona de España.

Un excompañero suyo en el club catalán recordó en diálogo Four Four Two cómo influyó haber compartido equipo con el '10 en su carrera profesional: " Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, reveló el delantero francés Ousmane Dembelé que actualmente brilla en el París Saint-Germain.

Luego, sumó sobre Messi con quien compartió desde 2017 hasta 2021 en el blaugrana : “Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado de la suya, y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas”. Sumado a esto reforzó su admiración por el rosarino: “Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”.

¿Viaja Messi? La Selección argentina prepara una gira por destinos particulares pensando en el próximo mundial

La Selección argentina aseguró su pase al próximo mundial con una actuación insoslayable en las Eliminatorias Sudamericanas que lo metió en el certamen ecuménico varias fechas previas al final del certamen. El deseo es llegar de la mejor manera y es por eso que piensa más allá de las etapa de clasificación que terminará en septiembre.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer detalles de los amistosos que prepara la Scaloneta para octubre y noviembre con destinos particulares y rivales que aún se tienen que confirmar pero tendría algunas novedades inesperadas. Para la tristeza del público local se conoció que la gira será en el exterior por lo que la fecha FIFA de Eliminatorias podría ser el último duelo de local previo a la cita mundialista.

Según se conoció, la primera gira del combinado nacional será entre el 6/10 y el 14/10 y con cita en Estados Unidos, donde actualmente reside el capitán Lionel Messi, con rivales y sedes a definir. Más allá de la falta de confirmación, en uno de los primeros encuentros de la primera etapa de la gira podría ser contra Venezuela, a quien enfrentará en la doble fecha de cierre por las Eliminatorias.

Ya en noviembre el seleccionado saldría lejos del país con destinos particulares. Visitará Luanda, Angola y a Kerala, India, con partidos que podrían programarse para días entre el 10 y el 18, con rivales y sedes también a definir.