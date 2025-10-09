Se conoció el estremecedor pedido que realizó Miguel Ángel Russo antes de morir

El ex entrenador de Boca le hizo un conmovedor pedido a su familia días antes de morir en su domicilio de la Capital Federal.

El mundo Boca está invadido de tristeza por la muerte del entrenador Miguel Ángel Russo confirmada este miércoles por la tarde luego de varias semanas con dificultades en su estado de salud que lo privaron de estar al mando del equipo, en contra de sus deseos. Las últimas horas del entrenador las pasó en su domicilio en la Capital Federal.

Hasta el último minuto de su vida el entrenador quiso estar presente con el club aunque en algunas ocasiones las complicaciones físicas que generó su estado de salud. En medio de los conmovedores posteos que inundaron las redes sociales, tanto de clubes e instituciones como también jugadores, se conoció el estremecedor pedido que hizo el entrenador horas antes de su muerte, ligado a la institución y dejando en evidencia su amor por el fútbol.

"Alguien de la familia contó algo fuerte. Russo le pidió si le podían poner estos últimos días ropa de Boca. Trasladaron el cuerpo vestido de Boca ", reveló un periodista en la pantalla de Tyc Sports, contando detalles de los últimos días de Russo. Cabe recordar que el entrenador es velado en el hall de La Bombonera hasta las 20 horas de este jueves para que los fanáticos del fútbol puedan despedirlo.

Las conmovedoras palabras de Leandro Paredes tras la muerte de Russo: "Gracias por luchar hasta el último ultimo día"

Leandro Paredes fue una de los jugadores más cercanos que tuvo Miguel Ángel Russo en su plantel desde que el campeón del mundo llegó a Boca. Hablando mano a mano, sonriendo, en los entrenamientos, durante los partidos, en ellos dos se veía una complicidad y respeto destacado. Claramente la muerte del entrenador fue un duro golpe para el jugador.

Desde Estados Unidos el campeón del mundo no dudó en hacer público un estremecedor mensaje que reflejó el vínculo que forjaron durante la estadía en el club. Con la tristeza a flor de piel reflejada en su escritura, el mediocampista realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram durante su estadía en la concentración de la Selección argentina.

"Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo", escribió el mediocampista que rápidamente se convirtió en el líder de su equipo. Sumado a esto, compartió su legado: "Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo", soltó junto a distinta imágenes compartiendo momentos en el club.