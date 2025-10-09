"Son momentos, son decisiones": hasta siempre Miguel Ángel Russo

La variedad y magnitud de títulos obtenidos por "Miguelo" son muy difíciles de igualar, pero lo mejor fue su don de gente.

No hay técnico en el fútbol argentino que haya sido campeón con cuatro equipos diferentes en primera y con tres en la segunda división. Miguel Ángel Russo lo hizo, pero ni cerca fue lo más importante que logró en su vida. Hoy lo llora todo el fútbol argentino, porque en varios clubes pesados fue un ganador como pocos, pero además se hizo querer por su calidad humana.

Había sido diagnosticado con cáncer de próstata en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia. Pese a ser una enfermedad grave, supo convivir con el tratamiento y las molestias que ocasiona, a tal punto que continuó haciendo su vida y, en ese sentido, fue clave el fútbol.

"Esto se cura con amor", dijo en la conferencia de prensa en su vuelta a Millonarios, mientras se realizaba las sesiones de quimioterapia.

Miguel siempre se sintió vivo detrás de una pelota.

Un tipo con barrio y calle que al mismo tiempo supo leer los "momentos".

Russo vivió al ritmo del fútbol ym si pudo disfrutar más tiempo de estar en este plano, es porque se aferró a su pasión. Entre su actividad como jugador, del 75' a 88' siempre en Estudiantes de La Plata, y su carrera como entrenador, Miguelo nunca paró.

No son horas fáciles para quienes sentimos eso mismo. Esa certeza de que el fútbol es mucho más que 22 tipos corriendo detrás de la pelota. Que más allá del negocio, visible y palpable, hay algo que llega hasta lugares donde las palabras quedan cortas.

Son momentos, son decisiones.

Y Miguel dirigió a Central cinco veces, incluso cuando estaba en la B. Decidió seguir dirigiendo aún cuando la enfermedad avanzaba en su cuerpo.

Hay decisiones que valen más que un campeonato y son mensajes muy fuertes.

Como jugador, nunca se fue de Estudiantes. Siempre fiel al lugar que le enseñó todo, a su escuela de vida.

En el momento más difícil, pidió que su última vestimenta en vida fuera la ropa de Boca.

Hechos tan contundentes como simples.

Respeto, valentía y pasión. Eso fue, es y será Miguel Ángel Russo.

La despedida de Lionel Messi para Miguel

El capitán argentino utilizó sus redes sociales para mandar sus condolencias a la familia de Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento este miércoles y mostró respeto por el exentrenador.

“QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, escribió el astro argentino en una historia de su cuenta personal de Instagram.

Por el saludo que envió el diez de la Selección Argentina para despedirse de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/RsppQN4qz8 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 9, 2025

El emotivo homenaje de Boca a Russo: “Para siempre en nuestros corazones”

Las cuentas oficiales de Boca en las redes sociales homenajearon al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles por la tarde, con un emotivo video: “Para siempre en nuestros corazones”.

El video repasa diversos momentos de Russo durante sus tres etapas como director técnico del club (2007, 2020/21 y 2025) y algunas de sus más recordadas frases: “A Boca uno nunca le puede decir que no”, “La gente de Boca marca un después siempre. Una de las claves de Boca es disfrutarlo”, “Respeto mucho a la gente. Donde voy, en algún aeropuerto o en algún avión, siempre hay gente de Boca” y “La Bombonera está, siempre. Y siempre va a estar, esté quien esté”.

El club “Xeneize”, por su parte, destacó: “Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones”.