River se repuso de su mala racha y le ganó a Talleres en Córdoba

El Millonario rompió una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas en el torneo local, al superar a la T por 2 a 0.

River logró un importante triunfo en Córdoba al vencer 2-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El conjunto de Marcelo Gallardo mostró una versión más ordenada y contundente, encontrando en sus laterales y en la presión alta las claves del juego.

El lateral derecho Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 27 minutos del primer tiempo tras aprovechar un rebote de Guido Herrera , y Maximiliano Meza desde el banco de suplentes sentenció el resultado en la segunda mitad.

Tras un inicio de partido trabado, donde ninguno de los dos equipos podía llegar al área rival, Juanfer Quintero fue la clave para destrabar el partido a los 38 minutos: tras clarificar la jugada, Milton Casco remató al palo y Gonzalo Montiel recogió el rebote para poner el 1 a 0 .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979701661963616375&partner=&hide_thread=false RIVER PEGÓ PRIMERO EN EL KEMPES Remate de Casco al palo, el rebote le quedó a Montiel y Herrera la metió en su propio arco para el 1-0 ante Talleres



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/iTjgrr5CQu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025

Aunque el Millonario parecía jugar con más confianza, llegó un llamado de atención: el lateral Augusto Schott lograba convertir también tras un rebote, pero el VAR detectó que se encontraba en posición adelantada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979703857619042357&partner=&hide_thread=false NO SUMA EL PRIMERO DE LA T: Augusto Schott estaba adelantado y River sigue 1-0 arriba ante Talleres. pic.twitter.com/gWXLD2we9A — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

En el complemento, ambos equipos salieron con otra intensidad. Talleres tuvo una chance clara con un cabezazo de Luis Angulo que Franco Armani contuvo con firmeza. Sin embargo, River fue más efectivo: Gallardo movió el banco e hizo ingresar a Meza y Colidio, quienes serían protagonistas del segundo tanto.

La tranquilidad para los dirigidos de Marcelo Gallardo llegó a los 22 minutos del complemento, gracias a una presión intensa y una gran jugada de Facundo Colidio, que habilitó a Maxi Meza para el segundo gol tras superar a José Palomino con un caño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979716084228935724&partner=&hide_thread=false RIVER AMPLIÓ LA VENTAJA EN CÓRDOBA Gran jugada de Colidio con caño incluido y asistencia a Meza para el 2-0 sobre Talleres



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/6TE7V3NO4p — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025

En el tramo final, River controló el ritmo del partido y casi liquida el resultado con una jugada de Colidio que no pudo concretar. Talleres, desgastado, intentó con variantes ofensivas pero sin éxito.

El “Millonario” cerró una actuación convincente y volvió al triunfo tras una seguidilla negativa donde había perdido seis de sus últimos siete encuentros, recuperando confianza y trepando en la Tabla Anual para volver a posicionarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

En la Zona B, River se posiciona en la cuarta posición con 21 unidades a cinco puntos de Lanús, el líder del grupo. Por el otro lado, Talleres quedó en la undécima posición a un punto de los que actualmente están clasificando al playoff y en la Tabla Anual no despega del fondo y sigue peleando por no descender.

Esta es la síntesis de la victoria de River ante Talleres

Torneo Clausura

Zona B – fecha 13

Talleres (C) 0–2 River

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Ariel Penel

Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Rick, Federico Girotti y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Diaz, Lautaro Riveros; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 27m. Gonzalo Montiel (RP).

Goles en el segundo tiempo: 22m. Maximiliano Meza (RP).

Cambios en el primer tiempo: 31m Milton Casco por Lautaro Riveros (RP).

Cambios en el segundo tiempo: 0m. Matías Galarza Fonda por Santiago Lencina (RP), Ruben Botta por Valentín Depietri (T), Luis Angulo por Ulises Ortegoza (T), 17m Maximiliano Meza por Juan Fernando Quintero (RP), Facundo Colidio por Sebastián Driussi (RP), 27m Camilo Portilla por Rick (T), Nahuel Bustos por Mateo Caceres (T), Miguel Navarro por Gabriel Baez (T), 30m Ignacio Fernández por Maximiliano Salas (RP).