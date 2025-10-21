Franco Colapinto habló tras el comunicado de Alpine
El piloto argentino bajó el tono tras el fuerte descargo de la escudería francesa tras el GP de Estados Unidos.
Franco Colapinto brindó declaraciones mientras se prepara para el Gran Premio de México, que se correrá este fin de semana, y le bajó el tono al conflicto con Pierre Gasly por el adelantamiento en Estados Unidos. Estas palabras se dan en el marco de una fuerte polémica por el descargo de la escudería Alpine.
La desobediencia del piloto argentino ante la orden de mantener las posiciones, desembocó en un duro comunicado de la escudería francesa, en la que aseguraron: “Como equipo, cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente”.
Colapinto, que se había mostrado a disgusto por la orden luego de la carrera, decidió bajar el tono a la situación: “La situación del equipo el domingo se ha discutido internamente y está claro que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, sin importar qué.”
Estas declaraciones de Colapinto se dan también en el marco de una gran especulación sobre su futuro. Mañana a las 19hs hay una conferencia de prensa pactada para la escudería francesa, y en redes sociales hay un gran entusiasmo por la posibilidad de que anuncien la renovación del argentino para la próxima temporada.
El GP de México, la próxima cita de Colapinto
Mientras tanto, la Fórmula 1 se prepara para el GP de México, que podría ser decisivo para el campeonato de pilotos y en las aspiraciones personales de Colapinto con respecto a su continuidad en la máxima categoría del automovilismo.
“México es un circuito especial, con un público increíble y un ambiente único. Vamos a dar todo para seguir mejorando y acercarnos a los puntos” declaró el argentino sobre el próximo circuito.
En su cuenta de Instagram, la escudería Alpine posteo un video del polito argentino realizando el circuito de México en un simulador y explicando las dificultades de la carrera.
El Gran Premio de México podría ser vital para el campeonato de pilotos. En Austin, Verstappen logró la victoria -tanto en la sprint como en la carrera principal- y achicó la diferencia con los pilotos de McLaren. Piastri lidera con 40 puntos de ventaja sobre el neerlandés, mientras que Norris está segundo con 26 de ventaja sobre el piloto de Red Bull.
Las últimas carreras ilusionaron a los seguidores con tener un final de temporada de película, con los dos pilotos de la misma escudería peleando por su primer título, mientras que el cuatro veces campeón busca una remontada histórica.
¿Un argentino a la Fórmula 2 en 2026?
El piloto argentino Nicolás Varrone, quien este año participó de las 24 horas de Daytona y las 24 horas de Le Mans y además hizo pruebas para algunas escuderías de Fórmula 2, encendió las redes con un enigmático posteo, dando a entender que podría correr en esa categoría el siguiente año.
Hace algunas semanas, se había hecho tendencia el hashtag #NicoVarroneAF2, con muchos argentinos impulsando la llegada del piloto a la segunda categoría. Su publicación diciendo "Dios no solo escucha, también es argentino" puede ser interpretada de varias formas, aunque en las redes eligieron ilusionarse con su llegada a la Fórmula 2.
