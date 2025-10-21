Quién es la reconocida figura de la F1 que se rindió ante Colapinto por haber superado a Gasly sin permiso

Un expiloto de Fórmula 1 mostró su apoyo a la maniobra durante una transmisión en vivo. Que otra figura se sumó a los elogios.

La maniobra de Franco Colapinto en el cierre del Gran Premio de Estados Unidos todavía da vueltas en el mundo de la Fórmula 1 y ha generado un sinfín de reacciones sobre el sobrepaso sin autorización del equipo a su compañero Pierre Gasly. Muchas de ellas han destacado la valentía del piloto para enfrentar una orden del equipo.

En las últimas horas una estrella de la máxima categoría de la categoría fue claro con su opinión al respecto y no dudó en llenar de elogios al piloto de Alpine por la decisión que tomó. Fue el ex piloto David Coulthard, quien ganó 13 Grandes Premios y logró un subcampeonato en la categoría durante la temporada 2001, quien destacó lo hecho por Franco durante la transmisión oficial de la F1 TV.

“ Hay mucho en juego , incluso estando fuera de los puntos, para que Colapinto tenga un fin de semana sólido y demuestre que puede igualar a Gasly en ritmo de carrera”, dijo Coulthard mientras que sumó: " Eso es correr. Tienes que correr, tienes que mostrarte . Y al final fue un adelantamiento limpio”.

David Coulthard

Por otra parte Jolyon Palmer, piloto en 37 Grandes Premios de la categoría representando a Renault entre 2016 y 2017, y comentarista de la categoría desde 2018, también mostró su apoyo por el sobrepaso: “No me molesta eso. Fue un adelantamiento muy fácil por el interior desde ahí. Gasly intentó resistirse, pero creo que Colapinto es mucho más rápido”.

La reacción de la Fórmula 1 tras el sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly

El final del Gran Premio de los Estados Unidos tuvo dos focos trascendentales. Además de la victoria de Max Verstappen, que lo acerca a la cima del campeonato de pilotos de Fórmula 1, Franco Colapinto acaparó los flashes al protagonizar una maniobra que desafió abiertamente las órdenes del equipo Alpine.

La decisión del piloto argentino de ignorar la instrucción de mantener posiciones y adelantar a Pierre Gasly en la penúltima vuelta no solo sorprendió al piloto francés, sino que puso en vilo al paddock de la Máxima. Todo esto sucedió ante la creciente expectativa por el inminente anuncio de la continuidad del pilarense en la temporada 2026.

Durante la carrera, ambos monoplazas de Alpine enfrentaron serias dificultades de rendimiento con el modelo A525, lo que los relegó a luchar en la parte baja de la clasificación. Tras el adelantamiento de Isack Hadjar (Racing Bulls), Colapinto se posicionó inmediatamente detrás de su compañero, mientras intentaba contener los ataques de Gabriel Bortoleto (Sauber). En ese momento, desde el muro de boxes, el ingeniero de pista del argentino, Stuart Barlow, transmitió una directiva contundente: “Ambos coches se están manejando aquí, así que solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor”. La reacción del piloto argentino fue inmediata: “¡¿Espera, qué?! ¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!”.

Simultáneamente, el ingeniero del francés, Josh Peckett, reiteró la misma instrucción: “Okey, Pierre, ambos autos recibieron la orden de mantener las posiciones”. A pesar de la claridad de la orden, Colapinto optó por desobedecer y, en la curva 1, superó a Gasly. La maniobra generó desconcierto en el piloto galo, quien expresó su malestar por radio. Al finalizar la competencia, Colapinto ocupó la 17ª posición, mientras que Gasly descendió al 19º puesto tras ser superado por Bortoleto.

La reacción de la Fórmula 1 ante la maniobra de Franco Colapinto

Las cuentas oficiales de las redes sociales de la Fórmula 1 hicieron principal hincapié en la precisa maniobra de adelantamiento del argentino, al mismo tiempo que puntualizaron en la actitud del joven de 22 años. “¡Las órdenes de equipo se convierten en una batalla interna del equipo! Franco Colapinto supera a Pierre Gasly con un audaz adelantamiento a su compañero de equipo”, indicaron en X. “Eso no se ve como si estuviera escuchando la orden. Colapinto omite la radio y pasa”, comentó el relator británico.

Tras el resultado en el GP de los Estados Unidos, el golpe de Colapinto también tuvo implicancia en la pelea mano a mano contra Gasly. En las doce carreras que compitieron entre sí, omitiendo el GP de Gran Bretaña, donde el argentino no pudo largar por fallas técnicas en su Alpine, ambos se impusieron en seis oportunidades.

La decisión de Colapinto generó aún más repercusión por la reacción institucional de Alpine. En el comunicado de prensa difundido por el equipo, el director principal, Steve Nielsen, fue categórico al referirse a la desobediencia del argentino y dejó en claro que tiene que ser una situación que no se repetirá.

“Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”, expresó Nielsen en el comunicado, algo que no pasó desapercibido en el paddock.

Caso contrario al directivo, ambos pilotos optaron por rebajar la importancia de la maniobra. Colapinto justificó su accionar al señalar que consideró adecuado el adelantamiento dadas las circunstancias. “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”, explicó el piloto argentino.

En la conferencia de prensa posterior, Gasly también optó por restar importancia al incidente y centró su análisis en las limitaciones técnicas del vehículo. En declaraciones a Motorsport, afirmó: “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos”. Consultado sobre el adelantamiento de Colapinto, añadió: “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo”.