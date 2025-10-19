Franco Colapinto explicó por qué desobedeció la orden de Alpine y Gasly le respondió

El piloto argentino de Fórmula 1 protagonizó una polémica con su compañero de equipo, tras desobedecer el pedido de mantener posiciones.

Max Verstappen se llevó un nuevo triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos y acortó distancias con Oscar Piastri en la lucha por el título, mientras que Franco Colapinto volvió a ser protagonista dentro del equipo Alpine por una maniobra que generó tensión interna. El argentino finalizó 17°, luego de adelantar a su compañero Pierre Gasly pese a la orden del equipo de mantener posiciones en las vueltas finales.

Durante la vuelta 54, Colapinto pidió permiso para pasar argumentando que Gasly era “demasiado lento” . A pesar del pedido de mantener posiciones, decidió superarlo por adentro en la curva 1 y sostuvo la posición hasta la bandera a cuadros. El movimiento dejó al francés en la última posición y evidenció las diferencias dentro del equipo .

Gasly, consultado por Motorsport, evitó polemizar, aunque dejó entrever su molestia: “Hice mi parte, cumplí con lo que me pidieron. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas”, sostuvo. Luego agregó: “Somos simplemente demasiado lentos. Lo demás se hablará dentro del equipo. No estoy contento con la carrera ni con nuestro ritmo, tendremos que hacerlo mejor” .

Colapinto, en cambio, explicó su decisión y defendió su maniobra: “Creo que era lo correcto. Iba mucho más rápido, él tenía gomas viejas y un segundo más de diferencia por vuelta. Me estaba atacando Bortoleto y pasarlo era también una forma de defendernos. Si no lo hacía, nos pasaban a los dos. No tiene sentido discutir por estas cosas, peleábamos por el puesto 17 y 18”.

Así fue el Gran Premio de Austin en la Fórmula 1

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con un cómodo triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos y le mete presión al líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri. El argentino Franco Colapinto (Alpine), quedó 17°.

El podio lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). La carrera fue un verdadero monólogo por parte de Verstappen, quien cerró un fin de semana simplemente perfecto, en el que ya había ganado la carrera sprint, consiguiendo solo unas horas después la pole position con mucha contundencia.

Gracias a esta victoria (la tercera en las últimas cuatro carreras), Verstappen llegó a los 306 puntos y se ubicó a solo 40 al líder Piastri, quien hace solo cuatro fechas le sacaba 104 unidades.

Otro de los pilotos que terminó con un saldo positivo este fin de semana fue Norris, que se puso a solo 14 puntos de Piastri en el campeonato.

Verstappen quiere seguir cosechando traiunfos para consumar una de las mejores remontadas en la historia de la Fórmula 1, que le permitiría conseguir su quinto título mundial.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Estados Unidos fueron Lewis Hamilton (Ferrari, 4°), Oscar Piastri (McLaren, 5°), George Russell (Mercedes, 6°), Yuki Tsunoda (Red Bull, 7°), Nico Hulkenberg (Sauber, 8°), Oliver Bearman (McLaren, 9°) y Fernando Alonso (Aston Martin, 10°).

Colapinto, por su parte, sufrió muchísimo la falta de ritmo en su Alpine y en ningún momento pudo pelear por ingresar a la zona de puntos. Sobre el final de la carrera, el argentino se acercó mucho a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y pese a que desde Alpine le pidieron que no lo superara, terminó adelantándolo en las últimas vueltas para finalizar en el 17° lugar.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el próximo domingo 25 de octubre, cuando se dispute el Gran Premio de México.