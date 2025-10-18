Franco Colapinto finalizó 14º en la carrera sprint de Estados Unidos

El piloto argentino tuvo un ritmo irregular, en una carrera corta y plagada de incidentes. Más tarde será el turno de la clasificación para el Gran Premio.

Franco Colapinto largó de la 17º posición en la carrera sprint del GP de Estados Unidos y finalizó en el 14º lugar. La carrera fue ganada por Max Verstappen, quien había logrado la pole position el día anterior, y estuvo marcada por los incidentes que llevaron a abandonar a cinco pilotos.

La decimonovena fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de las Américas, en Austin, Estados Unidos . Es una de las seis fechas del año de la Fórmula 1 que cuenta con carrera sprint en su fin de semana.

La carrera sprint se corre el sábado, tras una clasificación el viernes y no tiene paradas obligatorias, se disputan menos vueltas que en la principal y otorga puntos para el campeonato de pilotos a los autos que terminen en las primeras ocho posiciones.

El ganador de la carrera sprint fue Max Verstappen, seguido por George Russell y Carlos Sainz. El neerlandés continúa peleando la cima del campeonato, con los dos pilotos de McLaren (por ahora Piastri sería el campeón y Norris segundo). El corredor de Red Bull descontó ocho puntos y sueña con una remontada que sería histórica.

Cómo fue la carrera sprint

En la largada de la carrera sprint, una insólita situación se dio entre los dos pilotos de McLaren, que tuvieron un toque entre sí tras una fallida salida, con Fernando Alonso involucrado también. Los tres pilotos quedaron fuera de carrera. Franco Colapinto tuvo que cambiar un neumático al haber pinchado en el caos generado en la salida de la carrera.

Recién en la vuelta cinco, el safety car pudo salir de pista tras el accidente de la largada. En la lucha por la punta, Max Verstappen y George Russell tuvieron un encontronazo, cuando el piloto británico intentó pasarlo por dentro para ganar el primer puesto y ambos terminaron fuera de la pista en la curva, con el neerlandés logrando mantener su liderazgo.

¡ATENCIÓN A ESTE DUELO PICANTE: MAX Y RUSSELL LUCHANDO POR EL LIDERAZGO EN LA SPRINT!



#USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

Un accidente entre Esteban Ocon y Lance Stroll hizo que tenga que volver el safety car a la pista. Esto terminó por definir la carrera, al permanecer hasta el final de las 19 vueltas, lo que evitó que haya algún cambio de posiciones de cara al final de la sprint.

¡Insólito lo de Stroll! El piloto de Aston Martin chocó a Ocon y provocó el Safety Car en el final de la Sprint.



#USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

Franco Colapinto terminó en la 14º posición tras una penalización de 10 segundos en la recta final a Oliver Bearman, lo que permitió que el argentino escale una posición. En la mayor parte de la carrera, el piloto de Alpine estuvo en la última posición, solo superando a los que tuvieron que abandonar en los accidentes.

Al finalizar la sprint del GP de Estados Unidos, Colapinto aclaró lo que ocurrió en la largada con su auto: "Me tocaron de atrás y me pincharon la goma". Este incidente lo obligó a entrar a boxes de manera temprana.

"ME TOCARON DE ATRÁS Y ME PINCHARON LA GOMA." Colapinto habló tras su puesto 14 en la carrera sprint.



#USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium

Cómo sigue la actividad para Franco Colapinto este fin de semana

Tras la finalización de la carrera sprint, Franco Colapinto disputará a las 18hs de este sábado la clasificación para la carrera principal, que se correrá mañana domingo a las 16.

La clasificación y la carrera principal se podrán ver por Fox Sports o por los servicios de Flow, DGO, Telecentro Play y el pack Premium de Disney+.