La palabra de Colapinto previo al GP de Estados Unidos: qué dijo sobre su futuro en la Fórmula 1

El piloto habló con la prensa previo al Gran Premio que se realizará en Austin y se mostró confiado con su continuidad en la categoría.

Franco Colapinto se prepara para un nuevo Gran Premio donde tendrá la responsabilidad de conducir el monoplaza de Alpine en medio de las definiciones en torno a su futuro en la Fórmula 1 . La posibilidad está abierta aunque sabe que dependerá del trabajo que haga también en las próximas carreras que cerrarán la temporada.

En la previa al GP de Estados Unidos, que se corre en Austin, el piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, se refirió al equipo. En su relato hizo claras referencias al futuro que podría tener en la escudería durante la temporada 2026. “Solo necesito seguir haciendo lo que hago. Es bueno ver la motivación del equipo para seguir presionando y encontrarle un nuevo reto al coche. Confío en que el auto del año que viene sea rápido”, soltó ante la prensa.

Por otra parte afirmó: “Para ser confirmado en 2026 tengo que seguir trabajando y creciendo. Pero todos seguimos empujando y la motivación está alta”.

“Desde la pausa de verano hasta hoy encontré más constancia con un auto que para mí era impredecible. Dimos un paso adelante, pero sabemos que todavía no estamos en el nivel que queremos. Estamos intentando entender nuestros problemas, pero se vienen carreras que podrían darnos algunas ventajas, y llegamos preparados para aprovechar las oportunidades”, confesó sobre su progreso.

Franco Colapinto se pone en acción en el Gran Premio de Estados Unidos: horarios y dónde verlo

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este viernes la práctica libre 1 y la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la 19ª fecha del campeonato de Fórmula 1. La actividad para el joven piloto de Alpine comenzará a las 14:30, hora en que se llevará a cabo la única práctica libre del fin de semana.

Allí, Colapinto intentará dar varias vueltas con el objetivo poner a punto a su monoplaza. El Gran Premio de Estados Unidos no tendrá tres sesiones de entrenamientos sino solo una, ya que cuenta con carrera sprint. De esta manera, Colapinto tendrá que disputar la clasificación para la carrera sprint el viernes, a partir de las 18:30.

Luego de la jornada del viernes, la actividad en Estados Unidos continuará el sábado a las 14 con la carrera sprint y a las 18 con la clasificación para la carrera. Finalmente, la carrera principal del GP de Estados Unidos será este domingo a las 16.

Tanto las prácticas libres, como la clasificación y las carreras se podrán ver a través de la pantalla de Fox Sports, que transmitirá en vivo la actividad. También se podrá sintonizar en el servicio de Flow, DGO, Telecentro Play y el servicio Premium de Disney +.

El GP de Estados Unidos se lleva a cabo en el Circuito de las Américas que se encuentra en Austin, Texas, y que cuenta con 20 curvas y una extensión de 5,116 kilómetros. Allí fue donde Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1, ya que el año pasado, cuando corría para Williams, terminó décimo y pudo sumar un punto tras una espectacular carrera en la que comenzó en el 15° lugar.

Este año el panorama es diferente, debido a que el argentino viene sufriendo mucho con su Alpine, que es el peor auto de la parrilla, y todavía no logró sumar puntos. Lo más cerca que estuvo fue en el GP de Países Bajos, en el que finalizó undécimo.

Como viene la pelea por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1

El Gran Premio de Estados Unidos llega en un momento clave de la temporada, ya que a falta de solo seis carreras para que termine el campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), lidera con 336 puntos y le saca 22 de ventaja a su escolta y compañero de equipo, que es el británico Lando Norris.

El otro piloto que está en la lucha por el título es el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), que buscará hacer la épica y recortarle a Piastri los 63 puntos que le saca.

