Franco Colapinto lanzó una tajante frase cuando le preguntaron si Alpine pensaba en reemplazarlo

El piloto argentino parece estar cada vez más cómodo en el auto de Alpine, sin embargo, aún no logró sumar puntos en ninguna carrera.

Franco Colapinto completó su quinta carrera como piloto titular de Alpine en el Gran Premio de Austria, una etapa que, según los parámetros iniciales del equipo, marcaba el momento clave para evaluar su continuidad en la escudería. Sin embargo, el argentino eligió mantenerse sereno ante los rumores sobre un posible cambio en la alineación, y aseguró: "No estoy realmente preocupado, creo que Flavio (Briatore) confía en mí".

El joven piloto de 22 años, que se incorporó al equipo en mayo como reemplazante de Jack Doohan, terminó en la posición 15° en Spielberg. Aunque el resultado no fue el esperado, Colapinto completó la carrera y mantuvo su registro de llegar a la bandera a cuadros en todas sus presentaciones con el equipo francés. Su promedio de clasificación en estas cinco competencias es de 15.2, aunque dos de esas sesiones estuvieron condicionadas: una por un accidente en Imola y otra por un problema de caja en Barcelona. En carrera, su promedio final es de 14.4, sin lograr aún un ingreso en el top 10.

Qué dijo Franco Colapinto sobre su presente en Alpine

El propio piloto reconoció que el rendimiento del monoplaza fue un obstáculo durante el fin de semana en Austria: “Creo que, como equipo, estamos enfocados en mejorar el auto. Hoy nos vimos un poco débiles y necesitamos dar un paso adelante”. Además, agregó: “Siento que el auto ha sido un poco complicado de manejar para mí en este momento. No es muy consistente. Es rápido, pero no me dio la confianza que necesitaba para empujar en las curvas rápidas”.