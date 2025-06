La feroz crítica de Franco Colapinto a Alpine tras el Gran Premio de Austria: "Es muy duro así"

Franco Colapinto no tuvo la mejor de las actuaciones en el Gran Premio de Austria : si bien había largado en la 14° posición, con expectativas de poder sumar puntos por primera vez en la temporada, no pudo capitalizar los choques múltiples en el comienzo de la carrera y el monoplaza demostró no estar a la altura del top 10 . Tras la contienda, en la que acabó 15° -con una penalización de cinco segundos por un toque a Oscar Piastri-, el argentino llevó a cabo una fuerte autocrítica.

" Fue un día difícil para nosotros . Hay que seguir trabajando pero también mejorando mucho como equipo. Nos costó demasiado y me enredé en una pelea innecesaria -con Yuki Tsunoda , también castigado con 10 segundos por haberlo embestido con su Red Bull-. Me chocó, rompí el alerón delantero y perdí un poco de carga, pero ya está", sentenció el oriundo de Pilar, que tiene asegurada su plaza en Alpine más allá de los resultados conseguidos de cara al final de la temporada.

Sin mencionarlo directamente, el corredor bonaerense remarcó que el auto necesita actualizaciones para poder mostrarse a la par en los próximos compromisos: "No sé qué estrategia podría habernos hecho mejorar, sinceramente. Me parece que hoy no teníamos ritmo y cuando no lo tenés, sencillamente vas para atrás". Al mismo tiempo, afirmó: "Patinaba y por momentos se complicaba mucho... No estamos bien y es muy duro así".