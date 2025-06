Alpine ya lo decidió: qué pasará con Franco Colapinto tras el GP de Austria

Desde la escudería ya dejaron entrever que la continuidad del argentino no está atada a ese plan original. De hecho, Flavio Briatore —director de Alpine y principal impulsor de la llegada de Colapinto— fue tajante: “Franco hará las carreras que tiene que hacer. He leído que tendría solo cinco disponibles, pero no, no hay límite. Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre”.