Se quedó cerca: la Selección Argentina Sub 20 no pudo con Marruecos en la final

La Sub 20 cayó por 2 a 0 en el Mundial Sub 20 de Chile, con dos goles rápidos del rival en la primera etapa de los que no se pudo reponer.

Marruecos le ganó a la Selección Argentina Sub 20 con un doblete de Yassir Zabiri.

Marruecos le ganó 2-0 a la Selección Argentina Sub 20 en la gran final e hizo historia al consagrarse campeón del Mundial Sub 20 por primera vez. Los dos goles del encuentro llegaron en el primer tiempo, a través del delantero Yassir Zabiri , lo que generó que todo se hiciera muy cuesta arriba para los dirigidos por Diego Placente.

El inicio del juego fue complicado para la Albiceleste: a los 8 minutos, Marruecos reclamó un penal que, tras una revisión, el árbitro sancionó una falta en el borde del área. El delantero Yassir Zabiri fue el encargado de ejecutarlo y convirtió tras una floja reacción del arquero Santino Barbi .

En la locura por irse al ataque para igualar el encuentro, un descuido defensivo causó el 2 a 0 en contra. Marruecos desbordó por la banda y Zabiri definió de volea para anotar su doblete .

¡GOL DE MARRUECOS! Golazo de tiro libre de Zabiri en el comienzo 11' | ARGENTINA 0 - 1 MARRUECOS

¡GOL DE MARRUECOS! Jugada de Maamma, centro al segundo palo y Zabiri marca por duplicado ¡Vamos Argentina, esto sigue!



28' | ARGENTINA 0 - 2 MARRUECOS





Sobre el final de la primera etapa, Argentina tuvo una oportunidad muy clara para descontar. El juvenil de Boca, Milton Delgado, le metió un pase en profundidad excelente a Mateo Silvetti, que definió apenas desviado.

¡CERCA ARGENTINA! Pase filtrado perfecto de Delgado y Silvetti estuvo muy cerca de descontar



45' | ARGENTINA 0 - 2 MARRUECOS





Pese a que la Selección argentina nunca bajó los brazos y tuvo una actitud intachable, no logró generar situaciones claras para conseguir al menos el descuento. Las mejores aproximaciones para la “Albiceleste” fueron un tiro libre de Maher Carrizo y un cabezazo de Tobías Ramírez.

Pese a la derrota, la Argentina, que iba por su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), cerró una gran actuación y volvió a una final en la categoría luego de 18 años.

Marruecos, por su parte, consiguió su primer título en un Mundial Sub 20 y se convirtió en la segunda selección africana en ganar esta competición, luego de que lo hiciera Ghana en 2009.

En su camino al título, los marroquíes terminaron primeros en el Grupo C que compartieron con México, España y Brasil. Ya en las fases de eliminación directa, le ganaron 2-1 a Corea del Sur en octavos de final, 3-1 a Estados Unidos en cuartos y 5-4 en los penales a Francia en semis, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Este título representa otro gran paso en la evolución que está teniendo a nivel selecciones Marruecos, que en el Mundial de Qatar 2022 se había convertido en el primer africano en alcanzar las semifinales.

La síntesis del partido entre la Selección Argentina y Marruecos

Mundial Sub 20

Final

Argentina 0 - 2 Marruecos

Árbitro: Maurizio Mariani

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Argentina: Santino Barbi; Juan Villalba, Tomás Pérez, Tobías Ramírez; Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña, Dylan Gorosito; Gianluca Prestianni, Alejo Sarco y Maher Carrizo. DT: Diego Placente.

Marruecos: Brahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahauani; Naïr Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.