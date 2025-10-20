País La Mañana Donald Trump La dura declaración de Donald Trump sobre Argentina: "Están muriendo y los ayudaré"

Trump reveló que su gobierno está considerando volver a comprar carne vacuna de Argentina, y tuvo fuertes apreciaciones sobre la realidad económica que atraviesa el país.







En las últimas horas se conocieron durísimas declaraciones que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien habló sin filtro sobre la realidad financiera de Argentina.

A bordo del avión presidencial Air Force One, Trump reveló que su gobierno está considerando volver a comprar carne vacuna de Argentina, una medida que podría significar un salvavidas para el campo.

Pero en ese contexto, realizó una descripción brutal sobre la situación del país: "Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo".