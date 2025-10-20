Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba por el doble femicidio: qué pasará con la investigación

Laurta estaba detenido en Gualeguaychú por el crimen del remisero que contrató previo a matar a su exesposa y exsuegra.

Laurta ya cuenta con prisión preventiva por el crimen de Palacio y ahora se enfrentará a una nueva imputación en Córdoba.

Pablo Laurta no solo está acusado por ser el autor del doble femicidio -de su expareja y ex suegra - en Córdoba , sino también por el homicidio al chofer de aplicación de viajes Martín Palacios, quien fue encontrado descuartizado en Entre Ríos. Se encuentra detenido pero aún resta conocer algunas decisiones judiciales sobre su futuro.

La semana pasada, el acusado se negó a declarar por este último crimen ante la fiscal Daniela Montagie y se dictaminó 120 días de prisión preventiva. La letrada aseguró que Laurta es "una persona que tiene capacidad de comprender y está ubicado en tiempo y espacio".

Luego de su imputación por homicidio agravado, este fin de semana estuvo alojado en la Unidad Penal N°9 y en las últimas horas fue trasladado -en el marco de un gran operativo de seguridad- hacia Córdoba , donde se espera que en las próximas horas sea sometido a una nueva audiencia de imputación , en la que se le notificará formalmente de los cargos de los dos femicidios.

Traslado de Pablo Laurta de Gualeguaychú a Córdoba

Un operativo de traslado en conjunto entre Córdoba y Entre Ríos

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, había brindado detalles sobre cómo sería este traslado de Laurta: "Vamos a tener todas las precauciones que requieren este tipo de casos. Será una cápsula de unidades especiales de diferentes áreas", indicó a semana pasada.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 23 horas del domingo y Laurta fue sacado de la Unidad Penal N°9 "El Potrero" de Gualeguaychú, donde permanecía detenido desde el viernes, tras ser imputado por el homicidio criminis causa del remisero Martín Sebastián Palacio, ocurrido en Entre Ríos.

El accionar estuvo organizado y fue llevado a cabo de manera conjunta con patrulleros de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba.

laurta traslado cordoba

Qué le espera a Pablo Laurta en Córdoba

La caravana atravesó Entre Ríos por Gualeguay y Victoria, y fue escoltada por la policía santafesina hasta el puente Rosario-Victoria, donde continuó rumbo a Córdoba. Fue recibido por el jefe de la unidad, Lucas Dufuor, y otras autoridades carcelarias, además de la colaboración del jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario mayor Luis Báez.

Este lunes ya se encuentra alojado en el penal de máxima seguridad de Cruz del Eje y será sometido a la segunda prisión preventiva.

pablo laurta traslado entre rios cordoba

En la provincia de Córdoba, el uruguayo deberá responder por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra, ocurrido semanas atrás en la ciudad de Río Segundo. Aún así, podría tomar la misma medida que en el crimen por el que se encuentra imputado en Entre Ríos, que fue no declarar sobre los hechos de los que se lo acusa.

"Se creyó que por el tiempo que transcurrió estaba declarando, pero finalmente se negó", dijo su abogado tras no comparecer ante la fiscal Montagie el miércoles pasado.

Doble femicidio: los detalles de la pericia psiquiátrica que dejó libre a Pablo Laurta en el 2024

Se pudieron conocer detalles sobre la detención que tuvo lugar en el 2024, en esa ocasión fue por desobediencia a la autoridad, tras incumplir la restricción de acercamiento hacia Luna Giardina, su expareja - a quien asesinó- impuesta por el Juzgado de Violencia Familiar. En aquel momento, la pericia psicológica y psiquiátrica determinó que "no revestía peligrosidad".

El informe al que tuvo acceso Clarín, indica que el uruguayo no evidenciaba trastornos mentales graves y no representaba riesgo "para sí ni para terceros".