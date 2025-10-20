Los mejores memes que dejó la rebeldía de Colapinto ante una orden del equipo

Las redes sociales se inundaron de memes por el sobrepaso de Franco a su compañero a pesar de haber recibido la negativa desde Alpine.

Franco Colapinto se dejó llevar por su instinto como piloto de Fórmula 1, la pasión por avanzar en el clasificador y el deseo de despegarse de los últimos puestos de la tabla en el Gran Premio de Estados Unidos lo llevaron a que desobedezca una orden clara que le comunicó el equipo durante la carrera.

El pedido fue claro: no pasar a Pierre Gasly cuando peleaban por el puesto 17 y la carrera caminaba por las últimas vueltas. Sin embargo Franco no hizo caso omiso y dejó atrás a su compañero que también fue superado por Gabriel Bortoleto quedando asó en la última posición.

Esta situación registrada fue un punto central de memes en las redes sociales que se hicieron eco de la situación con divertidas referencias.

Los mejores memes

¿Y ahora? El fuerte comunicado de Alpine contra Colapinto por desobedecer una orden

Franco Colapinto se reveló ante el equipo. Como aquellos pilotos competitivos que quieren la mejor marca personal durante las carreras, el piloto no dudó un segundo en desobedecer a Alpine en la última vuelta del Gran Premio de Estados Unidos superando a su compañero Pierre Gasly a pesar de que el equipo le pidió por radio que no lo haga.

Las diferencias eran claras y Franco, que estaba en le puesto 18, venía con mayor velocidad y mejor rendimiento que su compañero quien había perdido rapidez. Sin embargo el pedido fue claro y la escudería le pidió que no cambien posicionamientos, quizás para contoner a Gabriel Bortoleto que se acercaba a ambos con el deseo de pasarlos.

Luego de la carrera, la escudería lanzó un análisis de rendimiento para ambos pilotos con la firma de uno de los jefes Steve Nielsen: “Como equipo, tenemos mucho que analizar de este fin de semana. Aunque nuestro nivel de competitividad aún está lejos de permitirnos sumar puntos, ha sido alentador dar un pequeño paso adelante con respecto a las últimas carreras, si analizamos el fin de semana en su conjunto. Hoy, al igual que muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en la pista, ya que los neumáticos duros no parecían ser los más adecuados para la carrera”, dice el comunicado.

“Por parte de Pierre, cubrimos una amenaza de undercut para entrar en boxes con los neumáticos blandos, un poco antes de lo que queríamos, y luego tuvimos una parada en boxes lenta, que revisaremos y rectificaremos. Franco pudo alargar su tanda con neumáticos medios para tener una ventaja de neumáticos hacia el final de la carrera, donde alcanzó a Pierre”, sumó.

Sobre el cierre Nielsen cargó duro contra el piloto de Pilar: "Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”.

Esta situación se da en un contexto de definición para el piloto ya que espera confirmar a la brevedad su continuidad en la escudería francesa. Según trascendió, el GP de México o Brasil podían ser el momento para un anuncio formal.

Franco Colapinto explicó por qué desobedeció la orden de Alpine y Gasly le respondió

Max Verstappen se llevó un nuevo triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos y acortó distancias con Oscar Piastri en la lucha por el título, mientras que Franco Colapinto volvió a ser protagonista dentro del equipo Alpine por una maniobra que generó tensión interna. El argentino finalizó 17°, luego de adelantar a su compañero Pierre Gasly pese a la orden del equipo de mantener posiciones en las vueltas finales.

Durante la vuelta 54, Colapinto pidió permiso para pasar argumentando que Gasly era “demasiado lento”. A pesar del pedido de mantener posiciones, decidió superarlo por adentro en la curva 1 y sostuvo la posición hasta la bandera a cuadros. El movimiento dejó al francés en la última posición y evidenció las diferencias dentro del equipo.

Gasly, consultado por Motorsport, evitó polemizar, aunque dejó entrever su molestia: “Hice mi parte, cumplí con lo que me pidieron. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas”, sostuvo. Luego agregó: “Somos simplemente demasiado lentos. Lo demás se hablará dentro del equipo. No estoy contento con la carrera ni con nuestro ritmo, tendremos que hacerlo mejor”.

Colapinto, en cambio, explicó su decisión y defendió su maniobra: “Creo que era lo correcto. Iba mucho más rápido, él tenía gomas viejas y un segundo más de diferencia por vuelta. Me estaba atacando Bortoleto y pasarlo era también una forma de defendernos. Si no lo hacía, nos pasaban a los dos. No tiene sentido discutir por estas cosas, peleábamos por el puesto 17 y 18”.