⁠El fuerte enojo de Franco Mastantuono con un compañero durante un partido del Real Madrid

El joven jugador de 18 años cruzó palabras con un compañero en la victoria del merengue por 1-0 ante Getafe.

Franco Mastantuono quiere seguir demostrándole al entrenador Xabi Alonso que no se equivoca en darle la confianza que el entrenador le dio desde el primer minuto que se convirtió en jugador del Real Madrid . Más que nada con sus ganas de ser protagonista en el campo de juego.

Este domingo en la victoria 1-0 del merengue al Getafe Mastantuono tuvo un tenso cruce con un compañero debido a una pelota parada de la cual el futbolista zurdo se quería hacer cargo para intentar un remate que, en caso de convertirlo, quebraría la igualdad sin goles que existía en ese momento.

Fue con el austríaco David Alaba con quien tuvo un tenso cruce por un tiro libre que, por posicionamiento, le quedaba en mejor posición al habilidoso exjugador de River. Sin embargo el defensor sacó la chapa y experiencia para correr al jugador que seguía intentando convencerlo de patear el balón. Al ver que Mastan no frenaba, tuvo que interceder el brasileño Eder Militao.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madrid_total2/status/1979999345563861024&partner=&hide_thread=false Franco Mastantuono enojado, quería cobrar ese tiro libre que cobró David Alaba pic.twitter.com/QSRVLF8C2g — MT2 (@madrid_total2) October 19, 2025

Más allá de esta situación Franco no tuvo un rendimiento destacado y fue criticado por el periodismo español que empieza a poner en duda los créditos que el entrenador le da al jugador.

La insólita frase con la que Franco Mastantuono advirtió su deseo de volver a River

Franco Mastantuono atraviesa un gran momento en el Real Madrid y ya es parte del plantel de la Selección argentina en la que busca sumar rodaje con el amistoso de este viernes ante Venezuela y el próximo ante Puerto Rico. Desde la concentración de la Scaloneta, Franco brindó una entrevista para el medio ESPN y habló sobre River.

En el inicio de sus palabras el joven jugador, elogiado en varias oportunidades por el entrenador del merengue Xabi Alonso, recordó sus inicios en el millonario donde comenzó desde las divisiones inferiores pero también se hizo eco de las críticas que recibió por su transferencia al club español: “Sentí el cariño de los hinchas de River, fue algo único. Era lo que imaginaba desde chico. Sé que algunos se sintieron mal por mi transferencia, pero también hubo quienes lo entendieron. Es algo que no me olvidaré nunca”.

En su relato a su vez también refirió distintas palabras para los entrenadores que tuvo en el millonario: “ (Marcelo) Gallardo y Martín Demichelis me marcaron muchísimo en mi carrera. Aprendí mucho de ellos y me cumplieron el sueño de debutar”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1975987527245783148&partner=&hide_thread=false "SOY FANÁTICO DE RIVER E HINCHA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA"



IMPERDIBLE MANO A MANO JUNTO A FRANCO MASTANTUONO, JUGADOR DEL REAL MADRID.



Mirá #ESPNFútbol3 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lzr4f9pnGD — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 8, 2025

Entre sus declaraciones, llamó la atención una frase particular que sorprendió al mundo River al dar a entender sobre las posibilidades de concretar un regreso a la institución a pesar de que hace casi dos meses: “Me encantaría volver a River en el futuro. En la vida pueden pasar muchas cosas y no podemos planificar lo que pasará en 10 años. Pero por lo que te da River, siempre te dan ganas de volver”. Rápidamente estas declaraciones despertaron un sueño en los fanáticos, aunque deberán esperar ya que no lo imagina en el corto plazo.

“River me dio todo. Es el lugar donde aprendí a ser profesional y donde empezó mi sueño”, sumó en referencia la club de Núñez.