Otra vez Universidad de Chile: hinchas atacaron el micro de Lanús

Al igual que como ocurrió con Independiente, los fanáticos de la U volvieron a protagonizar incidentes con hinchas argentinos.

El plantel de Lanús sufrió una agresión en Santiago cuando su micro fue apedreado por simpatizantes de la Universidad de Chile , pese a la sanción que impedía la presencia de público en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana .

El episodio encendió la tensión antes del partido y volvió a exponer los problemas de seguridad en el fútbol sudamericano. El hecho ocurrió mientras el equipo argentino se dirigía al estadio para disputar el primer encuentro de la serie .

A pocas cuadras del acceso, el micro recibió piedrazos y botellazos que provocaron daños en los vidrios y generaron momentos de miedo entre los jugadores y el cuerpo técnico. Los efectivos policiales intervinieron para dispersar a los agresores, aunque no se registraron heridos .

Eduardo Salvio expresó su enojo en redes sociales con un mensaje directo que reflejó el malestar del plantel: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable”, escribió el ex Boca, acompañando sus palabras con una imagen del micro dañado. Luego agregó: “Hasta que no maten a un jugador, ¿no van a cambiar?”.

Otros futbolistas del conjunto granate, como Walter Bou, replicaron la publicación de Salvio y sumaron su repudio. Dentro del grupo hubo bronca por la falta de garantías y preocupación por el desarrollo de la serie, que se disputa sin público tras la sanción que la Conmebol impuso a la Universidad de Chile por incidentes anteriores.

El club argentino aguardó la autorización para ingresar al estadio bajo un fuerte operativo de seguridad y con supervisión de delegados del torneo. Desde Lanús consideraron que la agresión marcó un antecedente grave y reclamaron medidas ejemplares para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el continente.

El antecedente de lo ocurrido con Independiente

El episodio que desencadenó el escándalo se produjo el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, durante el encuentro entre el Rojo y la U. Un grupo de hinchas identificados con la barra brava de Independiente atacó salvajemente a simpatizantes del equipo chileno en la tribuna Pavoni alta.

Las imágenes de la violencia recorrieron el continente y activaron de inmediato los protocolos disciplinarios de la Confederación Sudamericana.

El accionar de la policía y la seguridad privada que ofrecen este tipo de eventos brilló por su ausencia y lo que era un partido de fútbol se convirtió en una escena de terror para miles de familias que fueron a ver un encuentro de fútbol. En la primera parte se empezaron a ver movimientos extraños en las tribunas del rojo que preveían complicaciones en las tribunas, que luego fueron confirmadas en la segunda etapa haciendo que el partido sea cancelado habiendo iniciado apenas la segunda etapa del partido.

Las imágenes de lo sucedido son desgarradoras y recorrieron el mundo por el nivel de violencia que se detectó en las tribunas que habría iniciado por parte de los hinchas visitantes pero que tuvo también la respuesta de los barras del rojo que subieron a la platea alta para darle una paliza por lo generado. Como la ley de la selva.

Lo que Conmebol no contempló en este caso es la actitud de los hinchas de Universidad de Chile, que desde su ingreso al estadio arrojaron objetos contundentes a los simpatizantes del Rojo, motivo por el que el partido se suspendió en un principio.

El fallo del ente sudamericano dejó un precedente peligroso de aquí en más: un equipo que ganó el partido de ida, hizo suspender el duelo de vuelta y terminó clasificando a los cuartos de final "por escritorio".