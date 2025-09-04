Independiente, fuera de la Copa Sudamericana por decisión de Conmebol

El ente sudamericano sacó el fallo que deja al Rojo fuera de la competencia internacional luego de los incidentes ante la U de Chile.

La Conmebol tomó una decisión contundente que golpea de lleno al fútbol argentino: Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana tras los incidentes de violencia ocurridos en la revancha de los octavos de final ante la Universidad de Chile. La resolución llegó luego de una audiencia celebrada en Luque, Paraguay, donde dirigentes y abogados de ambos clubes presentaron sus descargos.

El episodio que desencadenó el escándalo se produjo el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, durante el encuentro entre el Rojo y la U. Un grupo de hinchas identificados con la barra brava de Independiente atacó salvajemente a simpatizantes del equipo chileno en la tribuna Pavoni alta.

Las imágenes de la violencia recorrieron el continente y activaron de inmediato los protocolos disciplinarios de la Confederación Sudamericana. El partido fue suspendido y la Conmebol resolvió abrir un expediente disciplinario con la advertencia de que habría sanciones ejemplares.

Lo que Conmebol no contempló en este caso es la actitud de los hinchas de Universidad de Chile, que desde su ingreso al estadio arrojaron objetos contundentes a los simpatizantes del Rojo, motivo por el que el partido se suspendió en un principio.

El fallo del ente sudamericano deja un precedente peligroso de aquí en más: un equipo que ganó el partido de ida, hizo suspender el duelo de vuelta y terminó clasificando a los cuartos de final "por escritorio".

Alianza Lima, por lo tanto, no pasará directamente a semifinales como se había rumoreado en un principio, sino que enfrentará al equipo chileno en los cuartos de final. La ida se jugará el 18 de septiembre a las 19:30 en Matute, mientras que la vuelta será sin público en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo el 25 de septiembre a las 19:30 hrs.

Los argumentos que tuvo en cuenta Conmebol en la audiencia

La sede de Conmebol en Luque fue el escenario de una tensa audiencia donde ambas instituciones defendieron sus posturas. Si bien se mantuvo bajo estricta confidencialidad el contenido de las exposiciones, tanto desde Independiente como desde Universidad de Chile coincidieron en que no hubo novedades respecto a lo que ya se había presentado por escrito.

El argumento más sólido de la U fue que, conforme a los antecedentes disciplinarios de la Conmebol, la responsabilidad recae siempre sobre el club organizador en casos de violencia. Así lo explicó su presidente, Michael Clark: “Expusimos nuestros argumentos de forma clara y concisa. Yo me voy contento”. Néstor Grindetti, titular del Rojo, también se mostró conforme con la defensa realizada, aunque el fallo resultó en contra.

Como resultado del fallo, Independiente quedó eliminado del certamen y se expone a futuras sanciones si no mejora sus protocolos de seguridad. Pero el castigo no quedó ahí. En Argentina, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) prohibió el ingreso de público visitante para los partidos que la Universidad de Chile juegue en la provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2027.

Además, 41 personas fueron identificadas —con nombre, apellido, DNI y domicilio— como integrantes de la barra del Rojo involucrados en los incidentes. Todos ellos tendrán prohibición de ingreso a espectáculos deportivos.