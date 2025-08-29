Final con escándalo y arbitraje polémico en Independiente ante Instituto

El Rojo y la Gloria igualaron 0 a 0 en Córdoba, lo que deja a los dirigidos por Julio Vaccari en el fondo de la tabla.

Independiente empató por 0 a 0 con Instituto al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Juan Domingo Perón , por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 , con un polémico arbitraje de Luis Lobo Medina .

En un partido con pocas llegadas de gol, la más clara fue para el local, a los 38 minutos de la segunda parte, con un remate abajo del arco desperdiciado por el extremo Jonás Acevedo .

Con la igualdad, Independiente se ubica anteúltimo en la zona B, con tres puntos, mientras que la “Gloria” está dos puestos por encima, con tres unidades más.

En la próxima fecha, el “Rojo” recibirá a Banfield, el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 16:45 horas, mientras que Instituto será local de Argentinos Juniors, el domingo 14 a las 15:00.

Las polémicas que dejó el partido

Desde los primeros minutos, los jugadores de Independiente reclamaron con énfasis la expulsión de Juan Franco, zaguero central de Instituto, por una durísima entrada contra Diego Zabala. El defensor llegó a destiempo, impactando con sus tapones en la rodilla del rival. El árbitro Luis Lobo Medina solo sancionó con tarjeta amarilla y ni siquiera revisó la acción en el VAR, lo que encendió las críticas.

DURA ENTRADA de Franco sobre Zabala y amarilla para el defensor de Instituto



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2025

Otra situación que generó malestar fue el accionar del volante Francis Mac Allister, quien, tras una primera amarilla, acumuló varias infracciones peligrosas que pudieron haberle costado la expulsión. Primero cometió una falta leve en campo rival que sí fue sancionada, pero segundos antes había hecho otra infracción más grave frente a su propia área que pasó inadvertida. Luego, derribó con dureza a Walter Mazzantti, y más adelante empujó a Felipe Loyola contra los carteles luminosos, provocándole una posible lesión en la clavícula. Pese a los reiterados reclamos, el mediocampista no vio la segunda amarilla y fue reemplazado en el entretiempo por precaución.

Mac Allister estaba amonestado e hizo esta falta, que era para segunda amarilla. ¿Para Lobo Medina? Infracción, pero sin tarjeta.

En 22 minutos, Instituto tendría que estar jugando con 9 jugadores frente a #Independiente.

Papelón lo del árbitro del encuentro.



En 22 minutos, Instituto tendría que estar jugando con 9 jugadores frente a #Independiente.



— Juan Ignacio Egido (@JuanchiEgido) August 30, 2025

La tercera gran polémica involucró nuevamente a Zabala, víctima de un planchazo por parte de Damián Puebla, en una acción violenta que ni siquiera fue cobrada como falta. La decisión de Lobo Medina de no intervenir ni advertir al jugador generó aún más indignación.

¿ERA PARA REVISAR? Dura falta de Puebla contra Zabala



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2025

Finalmente, el desenlace del partido no estuvo exento de controversia. En una de las últimas jugadas, el arquero de Independiente, Rodrigo Rey, tomó la pelota con las manos fuera del área, una infracción clara que el árbitro inicialmente sancionó. Sin embargo, de forma insólita, decidió no permitir la ejecución del tiro libre y dio por terminado el partido, provocando una reacción inmediata del público local, que respondió con silbidos y un clima hostil en las tribunas.

JUGADA INSÓLITA Rey se pasó de largo y agarró la pelota afuera del área en el final del partido



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2025

Así fue el empate entre Independiente e Instituto

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 19 minutos. El lateral Facundo Zabala avanzó por izquierda, se cerró y metió un remate cruzado, que fue contenido por el arquero Manuel Roffo.

El local llegó por primera vez a los 27 minutos. El delantero Matías Fonseca quedó mano a mano por el costado derecho, encaró al arquero Rodrigo Rey e intentó un remate por debajo del achique del guardameta, que pudo contener el peligro.

En el tercer minuto de descuento, luego de un córner del volante Gastón Lodico, el mediocampista Nicolás Zalazar ganó en la altura sobre el borde del área chica, con un frentazo que se fue cerca del travesaño, pero desviado.

Ya en el complemento, a los seis minutos, un desborde por izquierda de Gastón Lodico terminó en un centro atrás para el delantero Manuel Romero, cuyo tiro desde la medialuna del área se fue alto.

Cinco minutos más tarde, un centro desde la izquierda del volante Luciano Cabral llegó pinchado al segundo poste para el remate de primera del delantero Gabriel Avalos, cuya volea con el empeine fue a las manos del arquero Manuel Roffo.

En 27 minutos, Instituto se acercó con un remate muy lejano, pero cargado de potencia, de Manuel Romero, tapado sobre su palo izquierdo por el arquero Rodrigo Rey.

Dos minutos después, un pase largo puso a correr a Mazzantti, quien avanzó por el costado derecho y metió un remate bajo, al primer palo, contenido por Roffo.

La última llegada del partido fue del equipo cordobés, a los 38 minutos. El extremo Jeremías Lázaro desbordó por derecha y puso un centro rasante para el delantero Jonás Acevedo, cuyo remate, tirándose al piso dentro del área chica, se fue alto.

Síntesis del partido

Torneo Clausura 2025.

Fecha 7.

Zona A.

Instituto 0 - 0 Independiente.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Silvio Trucco.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Elías Pereyra, Fernando Alarcón, Francis Mac Allister; Manuel Romero, Nicolás Zalazar, Gastón Lodico, Alex Luna; Matías Fonseca, Damián Puebla. DT: Daniel Oldra.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Julio César Vaccari.

Cambio en el primer tiempo: 39m. Pablo Galdames por Felipe Loyola (IND).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Stefano Moreyra por Francis Mac Allister (INS), 17m. Jonás Acevedo por Damián Puebla (INS); 22m. Diego Tarzia por Matías Abaldo (IND) y Lautaro Millán por Luciano Cabral (IND); 29m. Jeremías Lázaro por Manuel Romero (INS); 35m. Milton Valenzuela por Facundo Zabala (IND) e Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos (IND); 40m. Lucas Rodríguez por Elías Pereyra (INS) y Nicolás Cordero por Matías Fonseca (INS).