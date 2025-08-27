Qué dijo el hincha de la Universidad de Chile que cayó al vacío en la barbarie de Avellaneda

Las sangrientas imágenes de la barbarie registrada en Avellaneda todavía dan vuelta en la cabeza de quienes vivieron el hecho tanto en el estadio como a través de los medios periodísticos. Uno de los hechos más bochornosos que ha tenido el fútbol sudamericano en su estadio con enfrentamientos entre la barra de Independiente y la Universidad de Chile durante el duelo para definir la serie que brinde el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana .

Mientras esperan resolución por parte de la CONMEBOL, con serias sanciones como la descalificación para ambos equipos, como también la inhabilitación para jugar certámenes internacionales el próximo año, hay hinchas que sufrieron graves lesiones que se están recuperando. Es el caso de Gonzalo Alfaro , chileno que dejó una de las imágenes más tristes de la noche cayendo de la tribuna alta al vacío.

Luego de casi una semana de lo ocurrido, el hincha de la U envió un mensaje de voz contando sobre su situación. "Hola gente, soy Gonzalo Alfaro por aquí, el hijo de Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por todas las personas que se han dado el tiempo para preguntar cómo estoy Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien", comenzó diciendo.

Gonzalo Alfaro, el hincha de la U que cayó en la tribuna de Independiente, habló por primera vez: "Estoy evolucionando súper bien, pronto estaré en Chile con mi gente e hijas"

"Gracias por las oraciones, me dan fuerzas para seguir", expresó Alfaro desde el Hospital Fiorito



— Noticias Argentinas (@NAagencia) August 27, 2025

Luego, agregó: "Próximamente, yo estaré en Chile para estar con mi gente, mi familia, mis tres hijas, mis tías, mis papás, mis primos y todos los que han estado apoyándome en todo el momento. De todo corazón, les mando este mensaje. Muchas gracias por el apoyo y toda la compasión que han tenido conmigo. Las mejores de las fuerzas, muchas gracias, esto me da ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes. Todo el cariño. Les mando un abrazo y un beso enorme".

Axel Kicillof habló de la inacción de la policía en el escándalo

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló por primera vez de la batalla campal que se vivió en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y aseguró que la Conmebol es quién se encarga del operativo.

Sin lugar a duda, lo que se vivió el pasado miércoles en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini quedará en las páginas más oscuras del fútbol sudamericano y quedó marcado como el hecho más aberrante de los últimos años en la disciplina continental.

Desde la ministra de seguridad Patricia Bullrich hasta los dirigentes de ambos clubes, todos intentaron desligarse de su cargo de responsabilidad de lo sucedido y mucho más aún con las elecciones bonaerenses a la vuelta de la esquina.

Justamente, de quién faltaba la palabra era del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que este lunes habló en Radio Con Vos y declaró: “El operativo está dirigido por la Conmebol, el que suspende o no es el coordinador de la Conmebol, el que pide intervención de la policía que está fuera del estadio es la Conmebol. No estoy distribuyendo responsabilidad porque es muy grave lo que pasó”.

Axel Kicillof opinó sobre la violencia en el partido de Independiente contra U. de Chile.
— Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 25, 2025

“Tiene que haber autorización de la Conmebol, la Conmebol es la que distribuye. Y después, quien suspende el partido es el responsable de la Conmebol, el único que puede suspender el partido. Yo sé por qué tengo conocimiento de lo que pasa al lado del gobierno, que varias veces, cuando empieza la hinchada de Chile, o una parte, porque además dejaron entrar 2600 más o menos, hinchada de Chile, de los cual se calcula que 50, 100 eran los que estaban todo el tiempo agrediendo. También que estuvieran en una tribuna alta, encima de la local, es raro” agregó Kicillof.

La defensa de Axel Kicillof

Además, el mandatario bonaerense aseguró que no estuvo en el diseño del operativo: “No estuve en el diseño del operativo, pero el diseño del operativo queda totalmente en manos del protocolo, que está escrito de la Conmebol. Cuando entra la policía, cuando suspende el partido. Y todo eso se está dirimiendo en sede judicial, con alguna lógica, porque obviamente pasó algo que fue salvaje”.

“Salvaje del lado de la hinchada de Chile, hoy veía, además lo hablé con Boric también, con el presidente de Chile, que hablé el otro día, y con el ministro del Interior de Chile, que hablé el otro día. Y después, salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente” añadió.

Sobre el rol del Aprevide en la salvaje noche avellanedense, el Gobernador afirmó que “no estaban de acuerdo con la distribución de las tribunas, no estaba de acuerdo con la forma en la que se había hablado, y a 30 minutos del primer tiempo empieza a pedir que se suspenda el partido, porque entrar con infantería en medio de un partido, con todas las familias adentro, qué sé yo, ya lo hemos visto en Gimnasia, por ejemplo.

Incidentes en el partido de Independiente

“Una represión, o una cosa así, adentro del estadio. Terminó con un muerto. Pero bueno, todas estas discusiones son técnicas. Yo no me quiero meter, ni quiero incidir, porque ahora hay intervención que incluso suspendió el uso de la cancha para el domingo, el juez. Entonces nosotros a disposición del juez” agregó el dirigente político.

Por último, Kicillof se tomó un tiempo para reconocer a la salud pública que atendió a los barras chilenos: “Lo que sí puedo decir es, si no hubiéramos tenido un hospital público gratuito de calidad, dos cuadras para atender a los que tuvieron más peligro, se hubieran muerto. Y eso es claro, y me lo dijo y lo agradeció el gobierno de Chile. Público gratuito, que esto no pasa en otros países de la región”.