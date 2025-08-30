Franco Colapinto quiere despejar las dudas: horario y cómo ver la qualy en Países Bajos

El piloto argentino de Alpine tuvo un buen desempeño en las primeras prácticas libres, que busca validar en la clasificación.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine , luego de magros resultados, este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos , que inició con las prácticas libres.

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Zandvoort. Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería.

El pilarense no está teniendo una buena temporada: viene de finalizar 18 en Hungría, tras una carrera en la que todas las miradas apuntaron a Alpine, su mala estrategia y sus demoras en las paradas. En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Países Bajos

El GP de Países Bajos inicia este sábado desde las 10 horas de la Argentina con las prácticas libres.

Sábado 30 de agosto:

Práctica libre 3: 06:30hs (11:30hs en los Países Bajos)

Clasificación: 10:00hs (15:00hs en los Países Bajos)

Domingo 31 de agosto:

Carrera: 10:00hs (15:00hs en los Países Bajos)

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Así le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres de Países Bajos

El piloto argentino Franco Colapinto redondeó una muy buena actuación en el primer día de actividad del Gran Premio de Países Bajos, que corresponde a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El joven piloto de la escudería francesa Alpine terminó 18° en la práctica libre 1, donde aprovechó para familiarizarse con el circuito ya que nunca había girado en el mismo en un Fórmula 1. Su mejor registro fue de 1:12,276, lo que le permitió concluir a casi dos segundos exactos del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

La gran sorpresa de aquella sesión fue el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), quien quedó tercero. Su compañero de escudería, el español Fernando Alonso, también tuvo un muy buen ritmo para finalizar cuarto, mientras que el escolta de Norris fue el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren).

Ya en la segunda sesión de entrenamientos, Colapinto sorprendió a todos ya que terminó noveno gracias a su registro de 1:10,957, para quedar a solo un segundo y 67 milésimas de Norris, quien fue el gran vencedor del día. Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, fue décimo en la primera sesión de entrenamientos y decimonoveno en la segunda.

Estas actuaciones dejan a Colapinto en una muy buena posición de cara a este sábado, día en el que se disputará la práctica libre 3 para terminar de ultimar detalles de los monoplazas y la clasificación. La actividad en el GP de Países Bajos continuará este sábado con la práctica libre 3 (a las 6:30 de la mañana, hora de Argentina) y la clasificación (a las 11).