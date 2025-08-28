Captura internacional para ocho barras de Independiente por el brutal ataque a hinchas chilenos

Conmebol ya investiga los violentos y prepbara sanciones que podrían golpear fuerte al club. Las personas buscadas están acusadas de intento de homicidio.

A más de una semana de la violenta noche en el Estadio Libertadores de América , la Justicia y las fuerzas de seguridad continúan buscando a los hinchas de Independientes por las brutales agresiones a los simpatizantes de la Universidad de Chile. Los disturbios entre barras que se extendieron durante horas y dejaron una fuerte repercusión internacional todavía no tienen responsables detenidos.

El juez José Luis Arabito , a cargo del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, ordenó nueve allanamientos tras el pedido del fiscal Mariano Zitto . El objetivo era detener a los ocho imputados por los episodios violentos ocurridos durante el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana .

De ese grupo, seis están acusados de intento de homicidio contra simpatizantes chilenos, mientras que los otros dos enfrentan cargos por lesiones graves . A pesar del despliegue policial en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, ninguno de los implicados fue localizado.

violencia independiente Mientras los barras se esconden, el club espera sanciones que podrían marcar un antes y un después en su historia.

Los operativos incluyeron domicilios en Barrio Norte, Barracas y La Boca, además de distintos barrios de la provincia. Durante los procedimientos se secuestró una campera deportiva azul, un pantalón del conjunto que viste a Independiente, unas zapatillas rojas, una gorra con el logo del club, tres celulares, variada indumentaria y un arma de fuego Bersa calibre 45. Con esos elementos en manos de la Justicia, se libraron órdenes de captura nacionales e internacionales.

El avance judicial y las causas abiertas

Fuentes del expediente confirmaron la apertura de 19 causas vinculadas a los incidentes. Entre ellas, cuatro se destacan por la gravedad de los delitos: lesiones graves, tentativa de homicidio, robo en poblado y en banda, además de un nuevo expediente por intento de homicidio. Todas estas investigaciones se agravan por haber ocurrido dentro de un espectáculo deportivo, lo que endurece el marco legal.

independiente Algunas de las prendas que se secuestraron para la investigación.

El fiscal Zitto criticó con dureza el rol de la seguridad interna del estadio, que estaba a cargo de una empresa privada contratada por Independiente. Según explicó, los agentes no lograron contener la situación y tampoco existió la debida coordinación con la Policía Bonaerense. “Las fuerzas de seguridad privada nada pudieron hacer para contener un desmadre de estas dimensiones”, señaló en declaraciones radiales.

Y recordó que la violencia comenzó antes del inicio del encuentro, durante el ingreso de los hinchas visitantes. Hubo rotura de cámaras, lanzamiento de objetos desde las tribunas y escenas de extrema brutalidad en plena transmisión televisiva. El fiscal fue categórico: “Esto se podría haber evitado”.

Conmebol analiza sanciones y el club busca despegarse

INDEPENDIENTE U

La Conmebol abrió un expediente disciplinario y se espera que imponga sanciones severas contra Independiente. El club ya presentó su descargo, pero el organismo sudamericano tendrá la última palabra en lo deportivo y en lo institucional.

El presidente del organismo, Néstor Grindetti condenó lo sucedido y remarcó que los responsables no representan a la institución. En su exposición ante la prensa, sostuvo: “Los hechos continuaron incluso después de la advertencia del estadio para que la hinchada visitante abandonara su lugar. Sólo tras la cancelación del partido y la evacuación parcial de la tribuna se produjeron los ataques. Fue un grupo de delincuentes disfrazados de hinchas”.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reconoció que los allanamientos no dieron con los sospechosos porque los procedimientos fueron previsibles. “Todos se vieron en la tele, era lógico que se ocultaran. Ocho barras están identificados y con pedido de captura por intento de homicidio”, explicó.

El futuro de Independiente en la Copa Sudamericana depende de la decisión de la Conmebol. El partido suspendido definía la clasificación a cuartos de final, donde espera Alianza Lima, dirigido por Néstor Pipo Gorosito.