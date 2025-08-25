⁠Independiente reveló en un duro comunicado que identificaron "25 delincuentes" de la barbarie en Avellaneda

El club reveló la información a través de un comunicado mientras continúa la investigación en torno a lo sucedido entre hinchas del rojo y de la U de Chile.

Las investigaciones continúan en torno a lo sucedido el pasado miércoles entre hinchas de Independiente y la U de Chile en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini que marcaron una nueva noche oscura para el fútbol sudamericano pero que causó repercusión a nivel mundial por los hechos de violencia que sobrepasaron los límites.

La justicia sigue investigando en torno a lo sucedido y el rojo está pagando las consecuencias con la inhabilitación del estadio que privó la realización del encuentro que estaba pactado para este domingo ante Platense. En medio de las novedades, el club emitió un duro comunicado a través de sus redes sociales donde confirmó el número de personas identificadas durante la batalla campal.

"El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De, ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles", reza el comunicado en la primera parte del mismo y aseguraron que tendrán severas sanciones debido a lo ocurrido: "Serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol.

A pesar de que empieza a haber definiciones sobre la investigación, la CONMEBOL aún no emitió una decisión final en cuanto a lo que refiere a la descalificación o no de los equipos ni se precisó sobre la sanción que podrían recibir. Sin embargo el primer informe pone en el foco a Independiente.

"En la reunión de seguridad MD-1 se recomendó no habilitar la tribuna Sur Baja para público local, considerando que la tribuna Sur Alta estaba destinada a la parcialidad visitante (Universidad de Chile). Al respecto el club local responde que las entradas ya se encontraban vendidas para esa localidad y por lo tanto no era posible acatar nuestra recomendación", dijo el oficial de seguridad de CONMEBOL.

El comunicado completo

El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De, ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles.

Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol.

La Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados. No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente.

Nuestro Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de vinculación y de pasión. Lugares donde los socios puedan vivir el deporte y la vida institucional con tranquilidad y amor por los colores.