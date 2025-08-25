Conmoción por la muerte de un jugador de 15 años de las inferiores de San Lorenzo

l club posteó un comunicado en sus redes sociales y lamentó la partida del joven.

El Club Atlético San Lorenzo se encuentra envuelto en luto y tristeza infinita por la muerte de un futbolista de apenas 15 años , de sus divisiones inferiores. A través de un comunicado oficial en los canales de sus redes sociales, el club de Boedo anunció la noticia y agregó que habrá tres días de duelo .

"Profundo dolor en San Lorenzo. La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles", indicaron en sus redes sociales.

Desde el club se confirmó que Santiago había estado peleando contra "una dura enfermedad" en los últimos meses. Ante este delicado y desolador panorama, manifestaron el acompañamiento a su familia y amigos. "El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan", indicaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1959985856296390907&partner=&hide_thread=false Profundo dolor en San Lorenzo



La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad.… pic.twitter.com/tLpWcuqPji — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 25, 2025

En homenaje a Valen, como lo llamaban en su entorno, San Lorenzo decretó tres días de duelo y concluyó su mensaje con una despedida emotiva: "En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones".

Hay que mencionar que en octubre de 2023, cuando el entrenador del plantel era Rubén Darío Insúa, Valentino fue a visitar a los jugadores del primer equipo y se tomó una fotos junto a ellos durante un entrenamiento en la ciudad deportiva que está a metros del Nuevo Gasómetro.

jugador san lorenzo plantel primera

El comunicado de San Lorenzo por la muerte del juvenil

La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad.

Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan.

En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones.

El periodista Federico Giannetti, de Proyecto Boedo, también subió en sus redes sociales una captura de un mensaje que el propio Valentino subió en medio del apoyo de sus compañeros y el resto de los empleados de CASLA. "Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedegiannetti93/status/1959978394562740372&partner=&hide_thread=false Les comparto este mensaje porque fue para todos ustedes. Así agradecía Valen el apoyo que le enviaron. "San Lorenzo más que un club, una familia".



Noticia imposible de asimilar. Enorme abrazo para sus seres queridos. Valen siempre va a seguir presente para nosotros. https://t.co/H5gseC58np pic.twitter.com/JsG47hoHKi — Federico Giannetti (@fedegiannetti93) August 25, 2025

Conmoción por la muerte de un rugbier de 18 años

El mundo del rugby santafesino también atravesó tiempo atrás una profunda tristeza por la muerte de un joven de 18 años. La muerte ocurrió a fines de julio, luego de que se confirmara su fallecimiento a raíz de complicaciones surgidas durante una operación quirúrgica.

Jerónimo Fernández Bobbio integraba el plantel del Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI). Su muerte provocó gran conmoción, ya que debía atravesar una operación por una lesión, pero nadie se imaginó que tendría este trágico final.

El joven se lesionó la clavícula y el hombro durante un partido disputado en la ciudad de Rafaela. Su familia tomó una decisión médica importante trasladarlo a Rosario para que recibiera atención de uno de los especialistas en hombro con mayor reputación en la región.

Sin embargo, durante la operación se produjo una hemorragia severa que obligó a los médicos a aplicar maniobras de reanimación. La causa de muerte, finalmente, habría sido una arteria lesionada durante el procedimiento.