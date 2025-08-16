San Lorenzo perdió con polémica y estalló Romaña: "Inclinan la cancha"

El capitán del Ciclón habló con los periodistas luego de la derrota ante Platense, donde expuso su enojo con el arbitraje.

Tras la caída por 1-2 ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López , el capitán de San Lorenzo , Jhohan Romaña , descargó una fuerte crítica hacia el arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy . En un duro descargo frente a los microfonos de ESPN , el defensor colombiano expresó su indignación con frases que reflejan la profunda frustración del plantel.

“ Van varios partidos que inclinan la cancha . Expulsan a Alexis Cuello , me parece que fue por una bobada. Siempre lo mismo, siempre en contra de San Lorenzo. Y ya estamos cansados. Está bien, nos hicieron los goles, el primer gol es de nosotros, pero dale... No puede ser así.”

Romaña no se quedó en esa declaración y profundizó la queja, señalando que existe una clara injusticia sistemática: “Siempre acomodan la paridad para ellos y a nosotros siempre nos perjudican. Nosotros nos matamos toda la semana entrenando para venir el fin de semana y que ellos hagan lo que les dé la gana. No es justo, hermano.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956798506636562926&partner=&hide_thread=false "VAN VARIOS PARTIDOS QUE INCLINAN LA CANCHA"



"SIEMPRE EN CONTRA DE SAN LORENZO, YA ESTAMOS CANSADOS"



"A NOSOTROS SIEMPRE NOS PERJUDICAN"



Atención a las palabras de Johan Romaña



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/eLNiSDURIi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

El contexto lleva una carga emocional. Para Romaña, lo ocurrido con la tarjeta roja a Alexis Cuello fue desproporcionado. Asimismo, comparó con una jugada previa en la que el mediocampista de Platense, Nacho Vázquez, debería haber sido expulsado: “Para mí está muy bien expulsado el jugador de ellos (Nacho Vázquez) y quieren compensar con el de nosotros acá. No es una falta. Y voy ahí y le digo que me dé una explicación y te dice cualquier cosa, no sabe ni siquiera qué decirte.”

El malestar del defensor continuó hasta el final del encuentro, cuando una jugada violenta pasó inadvertida por la terna arbitral: “Le digo ‘andá que le da un manotazo’. Nacho Perruzzi sangrando y no le importa nada. Y siempre lo mismo, nos perjudican cada fin de semana y ellos normal, van y el próximo fin de semana pitan y como si nada.”

Así fue la derrota de San Lorenzo ante Platense

San Lorenzo cayó 2-1 frente a Platense en el duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Tras esta dura derrota, el “Ciclón” se quedó con el segundo lugar del Grupo B, con ocho unidades. Un escalón por debajo de River Plate, quien posee la misma cantidad de puntos.

Los dos goles del “Calamar” llegaron de la mano del centrodelantero Ronaldo Martínez. Mientras que el único tanto del “Cuervo” fue realizado por el lateral izquierdo Elías Báez. Por otra parte, ambos equipos cerraron el partido con 10 jugadores cada uno. Alexis Cuello y Ignacio Vázquez se retiraron del terreno de juego por doble tarjeta amarilla.

Durante el transcurso del primer tiempo, Platense desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas y veloces que concretaron diversas oportunidades claras de gol.

A los 5 minutos, el “Calamar "abrió el marcador. El delantero Ronaldo Martínez aprovechó un error grosero en un despeje defensivo de San Lorenzo y envió la pelota al fondo de la red. Pero, a los 26 minutos, el “Cuervo” empató el marcador. El lateral izquierdo Elías Báez cabeceó dentro del área chica y envió la pelota adentro del arco de su contrincante.

Sin embargo, en el minuto 45+3, Platense se adelantó en el marcador. El centro delantero paraguayo Ronaldo Martínez definió una jugada ofensiva prometedora y concretó el 2-1. En el complemento del encuentro, San Lorenzo realizó un importante esfuerzo para revertir su situación dentro del terreno de juego, pero las definiciones imprecisas lo condenaron a la derrota.

La síntesis de San Lorenzo y Platense

Torneo Clausura

Fecha 5

Platense 2-1 San Lorenzo

Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez

Estadio: Ciudad de Vicente López

El once inicial de Platense: Cozzani; Saborido, Vázquez, Salomón, Lozano, Portillo, Baldassarra, Mainero, Zapiola, Taborda y Martínez. D.T: Cristian González.

El once inicial de San Lorenzo: Gill; López, Romaña, Hernández, Báez, Perruzzi, Tripichio, Rattalino, Ladstatter, Cuello y Reali. D.T: Damián Ayude.

Goles en el primer tiempo: 5m. Ronaldo Martínez (P); 26m. Elías Báez (S); 45+3m. Ronaldo Martínez (P).

Expulsiones en el primer tiempo: 21m. Ignacio Vázquez (P); 31m. Alexis Cuello (S).

Cambios en el primer tiempo: 28m. Edgar Elizalde por Vicente Taborda (P); 37m. Andrés Vombergar por Juan Cruz Rattalino (S).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Daniel Herrera por Gastón por Gastón Hernández (S); 25m. Augusto Lotti por Ronaldo Martínez (P); 26m. Mauro Luna por Franco Zapiola (P); 30m. Branco Salinardi por Agustín Ladstatter (S); 33m. Ignacio Schor por Guido Mainero (P); 34m. Felipe Bussio por Marcos Portillo (P); 41m. Diego Herazo por Matías Reali (S); 41m. Facundo Gulli por Nicolás Tripichio (S).