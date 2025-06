San Lorenzo no tiene paz: Moretti dice que vuelve a ejercer la presidencia

El Ciclón atraviesa una crisis institucional y económica que parece no tener fin y el presidente, acusado de recibir coimas, no se rinde.

Después de realizar una gran campaña llegando a semifinales de la Copa de la Liga, San Lorenzo perdió a su técnico Miguel Ángel Russo y a su capitán Malcom Braida. Pero además de los problemas en el equipo, que ahora será dirigido por el ignoto Damián Ayude, la crisis institucional no cesa. El presidente del club, Marcelo Moretti, aseguró que volverá al cargo en la semana próxima, porque esta seguro que la Justicia le “dará la razón”.

Tras casi dos meses de licencia, el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti dialogó con el medio partidario Mundo Azulgrana y confirmó que su regreso a la función se dará durante la próxima semana.

El mandatario de 49 años se encargó de asegurar que no toma la renuncia a la presidencia como una opción, y que su vuelta no depende de las opiniones del resto de su Comisión Directiva, con algunos miembros que se mostraron reticentes ante esto, ya que fue “votado por la gente”, y afirmó que tiene vocales suplentes que podría reemplazar a los dirigentes que no quieran trabajar con él.

Con la causa elevada al poder judicial, Moretti dijo estar “convencido” de que la Justicia fallará en su favor, argumentando que “está comprobado por la comisión fiscalizadora y la oposición que tengo mutuos de dinero aportados por 180 mil dólares”. Además, en el momento de la polémica, el presidente había catalogado la coima como una “donación”.

“El proyecto soy yo”, afirmó el mandatario sobre el futuro de la institución, comentando también que va a acercar dinero para reforzar el plantel, y que tiene prevista una charla con Damián Ayude, exentrenador de la reserva y actual DT de primera, para “planificar el equipo” de cara a la segunda mitad del 2025.

El presidente del “Cuervo”, que también aseguró tener el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino, se refirió también a la vuelta del club a Boedo, donde se emplazaba su histórico estadio, deslizando que tiene “listo” un acuerdo con la empresa IDOM para construir una platea con capacidad para 12 mil personas sobre la avenida La Plata