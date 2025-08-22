Independiente fue sancionado pero podría jugar igual en su cancha: los detalles

Siguen las repercusiones después de los hechos de violencia que obligaron a suspender el partido de la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile.

En las primeras horas de este viernes, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó que el primer equipo de Independiente no haría de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense tras los graves incidentes ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Sin embargo, cerca del mediodía se supo que el encuentro contra el Calamar se podría disputar en Avellaneda, pero sin público.

El fiscal que entiende en la causa le pidió al Juez que se disponga, preventivamente, la clausura y suspensión del estadio, al menos para jugar con público, pudiéndolo hacer sin la concurrencia de espectadores.

De todas maneras, le da potestad a las autoridades para realizar el espectáculo en otro escenario. La decisión final la tomará en las próximas horas José Luis Arabito, titular del Juzgado de Garantías 3.

INDEPENDIENTE U

Cambia todo minuto a minuto

En un principio el partido ante el "Calamar" se iba a jugar con las tribunas Pavoni Alta y Baja clausuradas a fin de hacerle pericias tras los incidentes ante el equipo chileno, el principal funcionario de la seguridad bonaerense Javier Alonso dijo esta mañana que Independiente no haría de local en su estadio.

Según argumentó el ministro, el fiscal a cargo de la causa decidió clausurar el estadio en su totalidad por las pericias que deben realizarse. Asimismo, Alonso aseguró que el APreViDe y la Policía de la Provincia Buenos Aires solicitaron en tres oportunidades suspender el partido entre Independiente y la Universidad de Chile pero la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) insistió con continuar con el juego.

Esta tarde, iban a comenzar la venta de entradas populares y plateas del "Rojo" para el encuentro que se va a disputar el domingo a las 20.30 horas pero la fecha y horario podría sufrir modificaciones en las próximas horas.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja a contrarreloj para conseguir un estadio fuera de la Provincia de Buenos Aires donde disputar el partido ante Platense con público. En su defecto, será local pero sin público

El presidente de la "U" contra Grindetti

Apenas ocurridos los incidentes en la noche del miércoles, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, dio un testimonio en TyC Sports que generó muchas críticas. El titular del club se desligó totalmente de los hechos de violencia y habló de ir a pedir los puntos a la Conmebol, cuando todavía no se sabía si había o no víctimas fatales tras los incidentes.

El presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, fue consultado sobre esas declaraciones y respondió: "Tomo con un poco de pena y decepción lo que dijo el presidente de Independiente. Hay que concentrarse en la gente. El fútbol pasa a un segundo plano. Estar preocupado por quién ganó o quién perdió... Hay gente que cayó de un 4° piso y se pudo haber muerto. Eso habla de una deshumanización".