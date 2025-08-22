Violencia en la cancha de Independiente: liberaron a los 104 hinchas chilenos detenidos

Así lo confirmó el presidente del vecino país, Gabriel Boric, tras los brutales enfrentamientos que terminaron con decenas de heridos.

104 hinchas de la U de Chile habían sido detenidos en medio de disturbios en la cancha de Independiente.

El presidente de Chile, Gabriel Boric , confirmó que en las últimas horas fueron liberadas las 104 personas que habían sido detenidas durante la batalla entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile de este miércoles por la noche. Por el brutal hecho, hay más de 20 heridos y 2 de gravedad tras caer el vacío.

A través de un posteo en sus redes sociales, Boric detalló: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.

Además, aseguró que “seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.

Aún no se conoce la sanción que aplicará la Conmebol a Independiente y a Universidad de Chile, que disputaban el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Barras de independiente golpean y amenazan a hinchas chilenos

Cómo fue la liberación de los hinchas

Los gravísimos incidentes que se vieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, comenzaron con los hinchas de la Universidad de Chile lanzando piedras y bombas de estruendo a la parcialidad de Independiente, cuya barrabrava luego terminó atacando a los hinchas visitantes que seguían en el recinto, dejando como saldo a decenas de heridos.

La noticia tomó por sorpresa a los chilenos, ya que en un primer momento se creía que iban a ser sometidos a una audiencia este viernes por la mañana.

La liberación se tramitó mediante un oficio de la UFIJ n°4 de Avellaneda. El caso lo llevan los fiscales Mariano Zitto y Sebastián González, de Avellaneda. Según información de Infobae, la decisión fue tomada debido a que en el sumario policial no había ningún elemento que pueda significar una imputación objetiva a ningún hincha chileno.

Independiente U Portada

Continúan detenidos todavía dos hinchas de Independiente que fueron filmados fuera del estadio agrediendo a un simpatizante chileno.

Fue pasada la medianoche del jueves que en la Comisaría 4° de Avellaneda - Sarandí se comenzó a liberar a los hinchas de la U. Allí se encontraban detenidos 35 personas. El resto fueron trasladados.

Además, hay otros dos hinchas que están internados, pero sin riesgo de vida. Ellos también fueron beneficiados con la excarcelación. La nómina incluye a hombres y mujeres de entre 18 y 56 años.

La resolución fue enmarcada en la causa “Resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño”. Se concretó gracias a las gestiones de Azul Azul S.A., la actual concesionaria del club chileno, y la Embajada de Chile en Argentina.

Desde el club chileno criticaron las detenciones

Desde la U. de Chile aseguraron que fue gracias a los avances del director José Ramón Correa, quien permaneció en el país y realizó las gestiones necesarias con las autoridades argentinas.

“Acá no hay finales felices, acá hay finales menos tristes y el compromiso como dirigencia de Azul Azul es que cuidar el club, es cuidar a sus hinchas, y por eso mañana nos vamos a quedar y esperamos que el sábado ya poder volver a Chile junto con todos”, afirmó Correa, abogado y director de la actual concesionaria del club chileno, en declaraciones tomadas por el medio partidario La Magia Azul tras la liberación de los hinchas detenidos en Argentina.

“Estos hinchas fueron detenidos arbitrariamente y por eso fue el compromiso de que no nos íbamos a mover de acá hasta que fueran liberados la totalidad”, dijo Correa.

INDEPENDIENTE U

Correa responsabilizó a Independiente

Correa fue enfático al denunciar las condiciones en que se produjeron las detenciones y el trato recibido por los hinchas: “Yo creo que los derechos fueron vulnerados. Creo que ellos no debieran haber estado ni un día detenidos. Acá hay responsabilidad del club organizador”.

La situación de los hinchas heridos también fue motivo de preocupación. “Hoy nosotros estuvimos visitando los distintos hospitales y agradecemos la disponibilidad que tuvieron los directores de los hospitales de poder entregarnos información. Hay dos personas que siguen internadas y las dos no debieran ser, según la información que nos dieron en la mañana, dadas de alta, sino hasta finales del transcurso de esta semana. Una de ellas todavía en la mañana estaba sujeta a sedación absoluta y esperamos que se recuperen prontamente, pero lo que sí nos alegramos profundamente es que ya estaban fuera de riesgo vital”, detalló el dirigente.