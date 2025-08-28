Se destrabó la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA: quién la preside

Los diputados lograron someter a votación la presidencia de esta comisión, que sesionará todos los martes a partir de las 16 horas. Los detalles.

La Cámara de Diputados logró destrabar este martes la conducción de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA , luego de que se modificara el reglamento parlamentario que impedía su funcionamiento. Finalmente, Maximiliano Ferraro , referente de la Coalición Cívica, fue elegido presidente del comité.

Este caso involucra al presidente Javier Milei, quien el pasado 14 de febrero promocionó a través de su cuenta de X la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó horas después generando pérdidas millonarias a sus inversores . El avance en la investigación de este caso ocurre en el marco del escándalo por la coimas en la ANDIS, otro golpe bajo que recibió el gobierno.

Respecto a la puesta en marcha de esta comisión, el oficialismo denunció que se trató de un "acto de atropello" y se retiró. Ferraro asumió la presidencia del cuerpo tras los votos que recibió de sus pares de la oposición e indicó que "el objetivo de esta comisión es algo que nos manda la Constitución y nuestro reglamento, que a su vez fue avalado por una mayoría significativa en el recinto de la cámara. Tiene que ver con el derecho que nos asiste de contralor sobre el Poder Ejecutivo".

Se DESTRABA la COMISIÓN INVESTIGADORA DE LIBRA.



Después de MESES en los que Martin Menem y Milei, hicieran todo lo posible para que la comisión NO FUNCIONE.



Se eligió como presidente a Maximiliano Ferraro de la Coalición Civica.



Los diputados de LLA Y PRO se fueron enojados. pic.twitter.com/32M6hZh0ge — Joel (@Joepsi) August 28, 2025

Tras una álgida sesión, el encuentro de esta tarde en el Anexo C definió a la nueva autoridad y el calendario de trabajo: se llevarán a cabo reuniones todos los martes a las 16 hasta finales de noviembre.

Qué será lo que investigue la comisión sobre $LIBRA

La polémica en torno a LIBRA escaló cuando se reveló que Milei había mantenido reuniones previas con los responsables del proyecto: Julian Peh, Mauricio Novelli y el norteamericano Hayden Davis. El acceso al Presidente fue franqueado por su hermana, Karina Milei, según los registros de audiencias de la Casa Rosada.

La intención de esta comisión será entonces demostrar si cabe un grado de responsabilidad política directa del presidente Javier Milei por promocionar en su cuenta de X la cripto, a través de la cual se estafó a cientos de inversores de todo el mundo en cifras millonarias. También se buscará determinar el rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en esa maniobra fraudulenta.

Desde el oficialismo y aliados se intentó que esta comisión no funcione

La conformación de esta comisión se vio impedida por el oficialismo y aliados, que se levantaron para impedir que haya quorum. La encargada de justificar la decisión de boicotear la comisión fue la diputada Silvina Giudicci (PRO).

"¿Qué necesitan? Alguien cree, sinceramente, que pueden en una comisión de estas características, con una causa que tramita en la Argentina y los tribunales internacionales, aportar algo más de lo que se aportó en estos tres meses.". Y lanzó: "Coincidimos desde el PRO con el jefe de La Libertad Avanza, no nos vamos a prestar a este circo político".

"No vamos a trabajar" dijo la diputada LIBERTARIA giudici y se fue entre risas diciendo que era LA SEGUNDA VEZ que se va de su laburo.



5 MILLONES DE PESOS cobran los diputados ¿ustedes se pueden ir de sus trabajos si tienen ganas? Yo no.



Son lo PEOR DE LA CASTA. pic.twitter.com/zv2waUG29i — Joel (@Joepsi) August 28, 2025

En diálogo con C5N, al salir del anexo de Diputados, Nadia Márquez aseguró que "ya se investigó" y que "se hicieron las investigaciones durante tres meses, se invitó a las personas que eran necesarias, se hicieron las preguntas y culminaron los tres meses".

"Lo que están haciendo ahora es hacer una ley retroactiva, vamos para atrás y empezamos de nuevo a buscar lo que evidentemente no encontraron. Nosotros no compartimos eso, creemos que inadecuado", concluyó.