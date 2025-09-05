Tras una semana difícil, Cipo viaja en busca de una ultima chance

El Albinegro visitará a Atenas de Río Cuarto el próximo domingo por la octava fecha de la zona Campeonato.

La semana fue movida en Cipo después del último domingo. Los incidentes provocados por algunos violentos después de la derrota ante Ciudad Bolívar movilizó tanto a dirigentes como al plantel, que aún debe afrontar dos compromisos cruciales en búsqueda de la clasificación en el Federal A.

Con el foco puesto en Atenas de Río Cuarto , el equipo dirigido por Daniel Cravero llevó a delante sus prácticas desde el martes y viajará este viernes por la noche.

El conjunto albinegro enfrentará el domingo a Atenas en condición de visitante, pero antes le prestó atención a la derrota de Deportivo Rincón ante Villa Mitre y lo mismo hará con el encuentro entre Costa Brava y Kimberley, dos rivales directos, que también van el domingo.

La victoria del Tricolor de Bahía le cayó bien a Cipo, que está octavo con cinco unidades. Villa Mitre llegó a 9 y el Depo bajó al sexto lugar con ocho. Por otro lado, al albinegro no le conviene que el domingo, en La Pampa, Costa Brava sume ante el Dragón de Mar del Plata, último de la zona.

Lo del Capataz en zona Campeonato no es bueno. Entre malos arbitrajes, falta de contundencia y producciones flojas, llega con pocas chances a la definición de los cuatro clasificados para los playoffs por el primer ascenso.

Tanto la derrota ante Bolívar como la violencia calaron hondo en el grupo. Desde la dirigencia, hubo una visita el miércoles a una de las prácticas en Área 22 para llevarles tranquilidad al cuerpo técnico y jugadores.

Para el duelo por la octava fecha, Cravero recuperó a Yago Piro como variante en la defensa y tiene a todo el plantel disponible. El zaguero central fue el único ausente por un desgarro que lo marginó casi tres semanas. Aquellos jugadores sancionados con tarjetas rojas ya superaron la fecha de suspensión y no hay preocupaciones por acumulación de tarjetas amarillas, pese a que ante Bolívar el equipo finalizó con cinco amonestados.

Por su parte, el Chango regresará al banco de suplentes luego de cumplir sus dos fechas de suspensión por la roja recibida ante Villa Mitre en la quinta jornada. En aquel momento, Cristian Rubiano lo expulsó y tras el informe el DT recibió cuatro fechas. Sin embargo, la dirigencia logró que la pena bajara a la mitad.

El domingo pasado, a través de un handy, el Chango bajó las indicaciones a su cuerpo técnico.

Qué repercusiones tendrán los hechos de violencia

Si de sanciones se trata, algunos se preguntan qué sucederá con la institución luego de lo vivido apenas finalizó el encuentro de la séptima fecha. Aquellas imágenes recorrieron el país y Cipolletti espera por la disposición del Tribunal de Disciplina.

Consultados por LM, desde la dirigencia confirmaron que aguardan por los resultados de la investigación de la fiscalía y la próxima semana podría haber novedades desde el tribunal. A su vez, la parcialidad involucrada pidió disculpas públicas y ante los dirigentes, pero lo que pase con ellos está atado a las investigaciones judiciales.

Cipo viajará a Río Cuarto para enfrentarse a Atenas y en la última jornada de esta fase recibirá a Olimpo en La Visera de Cemento. Las chances matemáticas están y, más allá de lo que suceda con los rivales directos, el Albinegro debe ganar los dos si quiere clasificar.