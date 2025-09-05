Otra vez, Deportivo Rincón lo perdió sobre el final ante Villa Mitre y se complicó

Un error propio fue determinante en la derrota del León por la mínima, en el partido de la fecha 8 de la zona Campeonato.

Al igual que en la etapa regular, Deportivo Rincón lo perdió cerca del final ante Villa Mitre en El Fortín y se vuelve a Neuquén con las manos vacías. Aquella vez había sido 1 a 0 por el tanto sobre el cierre de Lautaro Cerato y esta vez el marcador fue el mismo para el anfitrión en Bahía Blanca.

Damián De Hoyos aprovechó un grave error defensivo y le dio la victoria al equipo de Carlos Mungo, que superó en la tabla al de Pablo Castro.

Con este resultado, el Tricolor bahiense sigue con chances de clasificar, pese a que tiene libre en la última fecha de la zona Campeonato, mientras que el León se complicó.

Otra tarde para el olvido fuera de casa

El local generó más opciones de gol pero el Oso Sánchez estuvo atento y por eso el representante neuquino mantuvo el cero con el Tricolor en El Fortín por el Federal A.

deportivo rincón villa mitre el fortín (2)

En su último partido en el nonagonal, porque tendrá fecha libre la semana siguiente, Villa Mitre fue superior en la etapa inicial. Tiago Pérez tuvo su chance tras una pelota parada, pero lo taparon justo. Después, el volante salió reemplazado por lesión y en su lugar entró Pablo Mujica, quien se encontró con la respuesta clave del mencionado Sánchez.

En el arranque del complemento, Federico Moreno remató desde afuera y exigió la primera atajada del partido por parte de Luciano Molini.

Después Sebastián Jeldres estuvo cerca de marcar con dos aproximaciones seguidas que terminaron en las manos de Molini. Pero en un partido con pocas luces, la visita generó muy poco en ataque.

deportivo rincón villa mitre el fortín

Villa Mitre reaccionó con los cambios y llegó a los 27, pero el ingresado Cerato se perdió el primero y Ezequiel Ávila rechazó en el área chica. Fue una aviso de lo que vendría más tarde.

Cuando faltaban seis minutos para el final, Jonathan Chacón falló en la salida, el ingresado Damián De Hoyos sacó máximo provecho al error individual y definió con mucha convicción ante la salida del Oso para darle la victoria a Villa Mitre.

Los minutos finales tuvieron a Rincón yendo al frente como pudo, pero con las mismas carencias que mostró durante casi todo el torneo jugando de visitante.

El pitazo final de Matías Billione Carpio, de buena tarea, marcó otra derrota del equipo neuquino.

Ahora, el León deberá esperar el resto de los resultados de la penúltima fecha y en el cierre de la zona Campeonato recibirá a Costa Brava con la obligación de ganar para lograr los objetivos de entrar en Copa Argentina y cuartos de final.

deportivo rincón villa mitre el fortín formación

SÍNTESIS

Villa Mitre: Luciano Molini; Fabián Dawalder, Víctor Manchafico, Damián Zadel y Nicolás Ihitz; Tiago Pérez, Valentín Jouglard, Enzo González, Leonel Iriarte y Maximiliano López; Martín Peralta. DT: Carlos Mungo

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Federico Moreno, Daniel Carrasco y Agustín Lezcano; Ramón Villalba y Sebastián Jeldres. DT: Pablo Castro

Gol: ST 40 Damián De Hoyos (VM)

Cambios: PT, 19, Pablo Mujica por Tiago Pérez (VM). ST, al inicio, Germán Cervera y Fernando Pettinerolli por Lezcano y Villalba (DR), 23 Carlos Esteves por Facundo Miguel (DR), 24 Lautaro Cerato por López (VM), 32 Alan Moreno, Damián De Hoyos y Lucas Algozino por González, Ihitz y Peralta (VM), 34 Cristian Correa y Lucas Inostroza por Moreno y Jeldres (DR).

Árbitro: Matías Billione Carpio

Cancha: El Fortín