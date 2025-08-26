Lo que les queda a Deportivo Rincón y Cipo en el tramo final de la zona Campeonato

Los equipos regionales entran en las últimas tres fechas de la segunda fase del Federal A.

Los dos están con chances, pero con realidades diferentes. Deportivo Rincón y Cipo encaran que será semana fundamental en sus posibilidades de clasificar a cuartos de final en la zona Campeonato del Federal A y además meterse en la próxima Copa Argentina 2026.

Por el lado del León , la victoria 3 a 1 sobre Kimberley lo dejó en el cuarto puesto con 8 unidades, por ahora obteniendo su boleto para ambos objetivos. Tras el segundo cambio de técnico en el año, el equipo neuquino se mantiene con las chances intactas, pero sabiendo que el próximo fin de semana tendrá fecha libre y deberá esperar a otros resultados para no perder ese lugar de privilegio.

Luego visitará a Villa Mitre en Bahía Blanca (5) y cerrará su participación en esta etapa recibiendo a Costa Brava (6), en un partido que tendrá muchísimo en juego por cómo están posicionados ambos.

El interino Pablo Castro tendrá tiempo para preparar el próximo partido con la mala noticia de la lesión de Fernando Riquelme, segundo goleador del equipo junto a Germán Cervera con 5 tantos cada uno, detrás de Facundo Miguel (7). Un problema en la rodilla de Riquelme lo sumó a las bajas anteriores del lateral Edgardo Díaz y el volante llegado hace poco, Emanuel Giménez.

Después de sacar un punto valioso ante el propio Costa Brava el fin de semana pasado, el duelo entre Cipo (5) y el puntero e invicto Bolívar (11) el próximo domingo en La Visera tiene olor a final para los del Chango Cravero. Después de un par de fallos arbitrales que lo perjudicaron el albinegro se juega una de sus últimas cartas en casa y necesita ganar para meterse de lleno en la pelea.

Después de tener fecha libre en el inicio, el Capataz, que fue el mejor del país en la fase regular, no estuvo nunca en puestos de clasificación desde que comenzó la zona Campeonato.

En el octavo capítulo, Cipo tendrá la difícil misión de visitar a Atenas en Río Cuarto y cerrará con Olimpo de local.

Es cierto que las miras siempre están puestas en las designaciones arbitrales que salen los miércoles, pero también es una realidad que Cipo necesita evitar los errores defensivos que viene cometiendo para meter los triunfos que necesita y así entrar en la disputa por el primer ascenso.

Después de cumplir la fecha de suspensión volverá a estar disponible Ricado Dichiara, expulsado con doble amarilla en el polémico empate frente a Villa Mitre.

tabla posiciones federal a 26 de agosto

Otra vez un arbitraje raro

El último lunes, en Bahía Blanca, se completó el partido que había quedado pendiente por el temporal de viento. Luis Martínez cobró un penal inexistente y Villa Mitre le ganó 1 a 0 a Argentino de Monte Maíz, con gol de Víctor Manchafico desde los doce pasos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ascenso Mi Locura (@ascensomilocura_)

Además, el juez de línea Jorge Cabrera marcó un fuera de juego a un jugador visitante cuando estaba, al menos, cinco metros habilitado.

Embed Ya es una banda jajjajaa pic.twitter.com/dtKRH7nlXB — Dybala rayado (@rayan3ta) August 25, 2025

Fecha 7 - 31/08/25

KIMBERLEY vs. VILLA MITRE

ARGENTINO M.M. vs. COSTA BRAVA

CIPOLLETTI vs. CIUDAD BOLIVAR

OLIMPO vs. ATENAS

LIBRE: DEP. RINCON

Fecha 8 - 07/09/25

ATENAS vs. CIPOLLETTI

CIUDAD BOLIVAR vs. ARGENTINO M.M.

COSTA BRAVA vs. KIMBERLEY

VILLA MITRE vs. DEP. RINCON

LIBRE: OLIMPO

Fecha 9 - 14/09/25

DEP. RINCON vs. COSTA BRAVA

KIMBERLEY vs. CIUDAD BOLIVAR

ARGENTINO M.M. vs. ATENAS

CIPOLLETTI vs. OLIMPO

LIBRE: VILLA MITRE