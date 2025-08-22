Con otro interinato de Pablo Castro, Deportivo Rincón se juega una carta importante el domingo de local

El León será local de Kimberley de Mar del Plata en la sexta fecha del torneo y quiere seguir con chances de clasificar.

Son días fundamentales para Deportivo Rincón en su segunda temporada en el Federal A . El representante neuquino en la categoría está ante su última chance de meterse en zona de clasificación a cuartos de final por el primer ascenso y también a la Copa Argentina del año que viene. Después de cambiar al técnico nuevamente y apostar por otro interinato de Pablo Castro , el domingo, desde las 15, el León será local de Kimberley de Mar del Plata por la sexta fecha de la zona Campeonato.

La irregularidad del equipo y algunas decisiones del técnico no gustaron en la dirigencia, que tomó la arriesgada decisión de echar a Duilio Botella en un momento bisagra del certamen. Es el segundo cambio de DT en cuatro meses, toda una apuesta por parte del presidente Nito Villalba y el grupo de trabajo que encabeza.

En diálogo con este medio, Villalba expresó el día de la decisión que "confiamos en el trabajo de Pablo Castro. Lo conocemos hace años, sabemos lo profesional que es".

Apenas regresado el plantel de la derrota ante Argentino de Monte Maíz en el interior cordobés, Castro inició un nuevo interinato, algo que ya había ocurrido el año pasado entre las gestiones de Marco Gonzáles y Alejando Abaurre y esta temporada con la transición Abaurre-Botella.

“En primer lugar, estoy muy agradecido por la confianza que los dirigentes depositan en nosotros. Sabemos que estamos en una parte importante del torneo donde todos anhelamos poder lograr el objetivo, y de esa manera estamos trabajando. Encontrar la mejor versión va a costar, pero con trabajo y ganas se puede”, expresó Castro.

pablo castro deportivo rincón (3)

El entrenador destacó la importancia de pensar en grande: “Para nosotros sería muy importante poder estar en Copa Argentina, cumplir un objetivo más en un fútbol tan difícil. También queremos seguir contagiando a la gente de la ciudad para que se identifique con el equipo, que vea reflejado en los jugadores el esfuerzo, la entrega y las ganas de ir siempre para adelante”.

El plantel entrenó en buena forma en medio del viento

En el norte de la provincia por estos meses el clima no es para nada amable, pero el plantel de Rincón practicó toda la semana pensando en Kimberley. El viento y el frío se hacen sentir, pero no frenan la intensidad de los entrenamientos.

deportivo rincón entrenamiento previo (2)

Como siempre que juega de local, la idea no solamente es ser protagonista en casa, sino sacar ventaja del césped sintético que tiene la cancha de la Ciudad Deportiva. De hecho, incluso con altibajos, el registró de Botella como DT del León incluyó el invicto de local, algo que buscará potenciar Castro en su interinato.