Goleada en casa y Deportivo Rincón se metió en zona de clasificación

Bajo el interinato de Pablo Castro, el León no le dio chances al colista Kimberley y fue contundente en el norte neuquino.

Con la goleada por 3 a 1 de este domingo, Deportivo Rincón no solo volvió a la victoria por el Federal A, sino que además se metió en zona de clasificación para cuartos de final. El equipo que ahora dirige interinamente Pablo Castro, tras la salida de Duilio Botella por decisión de la dirigencia, se impuso con autoridad en casa para seguir con chances de meterse en los playoffs por el primer ascenso.

El partido fue más parejo que lo que marcó el resultado, sobre todo en el primer tiempo. El Dragón había tenido la suya y después avisó el local con una chance que no pudo aprovecha Sebastián Jeldres. El delantero, muy activo, generó la jugada del penal por mano de un defensor que sancionó Cristian Rubiano.

El conjunto neuquino comenzó ganando con el tanto de Facundo Miguel, desde los doce pasos, pasada la media hora de partido.

deportivo rincón facundo miguel penal

Antes del cierre de la etapa inicial, el local casi aumenta con Ramón Villalba y otra vez Jeldres, que no pudieron anotar.

En el arranque del complemento, Rincón remató el partido con un gol clave. Iban apenas 3' del segundo tiempo cuando Jonathan Chacón ganó de arriba en un córner y liquidó el pleito cuando todavía faltaba mucho. El defensor es uno de los referentes del plantel y se ha transformado en uno de los más regulares en rendimiento.

Kimberley nunca le encontró la vuelta al partido y a la cancha. Antes de la media hora de la etapa final, nuevamente Jeldres estuvo cerca de su gol, pero el arquero rival se lo impidió y en el rebote Miguel puso el tercero para ratificarse como el máximo anotado del equipo en lo que va del año.

Sobre el final del partido, Nicolás Di Bello metió un centro pasado que se transformó en tiro al arco y se metió por arriba del Oso Sánchez. Sirvió solo para la estadística.

Con este resultado positivo, Rincón se metió cuarto en la tabla, a falta de tres fechas para el cierre. El conjunto neuquino todavía debe cumplir con su fin de semana libre.

Bolívar le sacó el invicto a Olimpo

Alex "El Pope" Díaz abrió el camino en la victoria de Ciudad Bolívar por 2 a 0 ante Olimpo, que dejó la punta del grupo y el invicto como visitante. El otro gol lo marcó Khalil Caraballo, también en la primera parte.

Por su parte, Costa Brava y Cipo empataron 1 a 1 en General Pico por los tantos de Juan Amieva, de tijera, y Yair Marín.

Además, el duelo entre Villa Mitre y Argentino de Monte Maíz fue postergado por la alerta amarilla vigente en Bahía Blanc. Se jugaría el lunes en horario a confirmar.