Con dos descensos consumados y candidatos firmes, así está la tabla del Federal A

Ya bajaron dos de los cuatro equipos que dejarán la categoría en total. Bolívar y Olimpo mandan en el grupo de Cipo y Rincón.

Ya se consumaron dos descensos y se siguen afirmando los candidatos en el Federal A, donde la segunda fase sigue entregando certezas tanto en la zona Campeonato como en la Reválida. Así fue en la sexta fecha, donde las tres victorias visitantes se dieron en los grupos donde los equipos tienen como principal objetivo mantener la categoría.

En la zona Campeonato A, donde están los equipos regionales, los candidatos están muy claros.

Alex "El Pope" Díaz abrió el camino en la victoria de Ciudad Bolívar por 2 a 0 ante Olimpo, que dejó la punta del grupo y el invicto como visitante. El otro gol lo marcó Khalil Caraballo, también en la primera parte.

Por su parte, Costa Brava y Cipo empataron 1 a 1 en General Pico por los tantos de Juan Amieva, de tijera, y Yair Marín.

Deportivo Rincón goleó 3 a 1 con un doblete de Facundo Miguel, el primero de penal, y un cabezazo de Jonathan Chacón en el inicio del complemento. Fue ante el colista Kimberley en el norte neuquino.

tabla sin villa mitre

Además, el duelo entre Villa Mitre y Argentino de Monte Maíz fue postergado por la alerta amarilla vigente en Bahía Blanc. Se jugaría el lunes en horario a confirmar.

En la zona Campeonato B, Atlético Rafaela (13) está arriba por su victoria 1 a 0 sobre Independiente de Chivilcoy gracias a su ícono, Lucas Albertengo.

Sportivo Belgrano de San Francisco (12) lo sigue de cerca porque superó 3-2 a Juventud Antoniana, mientras que Gimnasia de Chivilcoy (11) dio la nota con el 3-0 sobre Sarmiento de La Banda (7).

Sorprende lo de Douglas Haig de Pergamino, que en ese grupo perdió los cinco partidos que disputó en la zona Campeonato.

El segundo descenso es de un equipo histórico

Crucero del Norte, que supo jugar en primera división en 2015, es el segundo equipo descendido en esta temporada del Federal A. Luego de lo que había pasado con Gutiérrez de Mendoza la semana anterior, el conjunto misionero cayó 4 a 1 con Boca Unidos de Corrientes y bajó al Regional Amateur.

crucero del norte descenso 2

Ese duelo fue por la zona B de la Reválida, donde Boca es el puntero con 15 unidades, seguido por Sarmiento de Resistencia (12), que derrotó 2 a 1 a El Linqueño (8).

En ese grupo, Defensores de Villa Ramallo superó 3-2 a Sportivo Las Parejas, en la segunda victoria fuera de casa de la fecha.

De todas formas, gracias a otros resultados, Las Parejas se aseguró la continuidad en la categoría, al igual que Mitre de Posadas y Sarmiento de Resistencia.

Por su parte, el tercer y último triunfo visitante se dio en la Reválida A, donde Sol de Mayo ganó un partido que puede significar la permanencia en el mediano plazo. Perdía 1 a 0 con Germinal en Rawson por el gol tempranero de Iván Esculino, pero César Martínez lo igualó antes del descanso y a los 49' del segundo tiempo llegó la victoria. Fue con el tanto de penal convertido por Jorge Scolari.

Guillermo Brown de Puerto Madryn goleó 4 a 1 a Santamarina y se metió segundo detrás del líder San Martín de Mendoza, que igualó sin goles con Huracán Las Heras porque el arquero del Globo, Cristian Aracena, le atajó un penal a Nicolás Heiz a los 48' del segundo tiempo.

Por los resultados de esta fecha, tanto San Martín como Juventud Unida Universitario de San Luis mantuvieron la categoría desde lo matemático.