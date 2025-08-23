Deportivo Rincón recibe al Club Atlético Kimberley con técnico interino

El León se quedó sin DT por segunda vez en el torneo y será dirigido por Pablo Castro, luego de la desvinculación de Duilio Botella.

El Deportivo Rincón recibe a Kimbereley con técnico interino, luego de la desvinculación de Duilio Botella de su cargo. El León debe ganar para no perder pisada ante el duro Dragón marplatense.

Luego de una semana donde el León se quedó por segunda vez sin técnico en el año, recibirá a Kimberley en la Ciudad Deportiva después de la dura caída en Monte Maíz , pero con esperanzas de seguir en la pelea. Kimberley por su parte viene último con una sola unidad y de cumplir su fecha libre . En su último duelo disputado cayó en La Feliz también ante Argentino.

El pampeano Cristian Rubiano pitará el inicio del encuentro, a partir de las 15 por la sexta fecha del nonagonal. Los asistentes serán Danilo Viola y Rodrigo Moreno , mientras que Emanuel Leguizamón completará la cuaterna.

Los neuquinos están sextos con cinco unidades, muy cerca de meterse en zona de clasificación. Una victoria en casa podría meterlos, aunque dependerá también de lo que suceda en General Pico ya que Atenas que está cuarto con siete tiene fecha libre.

pablo Castro deportivo rincón

En la Ciudad Deportiva, en esta fase, empató sin goles ante el conjunto de Río Cuarto y derrotó por 1 a 0 a Cipolletti. Como siempre usando a su favor el terreno de juego, el León confía más allá de afrontar el duelo con Pablo Castro como interino. Para el profe de la local será su tercer ciclo a cargo del plantel profesional.

Los marplatenses están últimos, condenados a los cruces con los de la Reválida con 1 punto. Lo único en su haber lo consiguieron en la apertura del nonagonal, frente a Atenas en un empate 0 a 0 en Río Cuarto. En su segundo partido de visitante cayó por goleada 3 a 1 en La Visera frente al Albinegro.

En la fase regular, un enfrentamiento se lo quedó el conjunto de Neuquén por 1 a 0 con gol del Rayo Petinerolli en el José Alberto Valle por la segunda fecha. Mientras que la vuelta, en la jornada 11 en suelo petrolero, fue empate 2 a 2.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Revista Deportiva a través de YouTube, mientras que AM550 será el medio radial.

Cipolletti enfrenta a Costa Brava en un duelo clave

Cipolletti viajó a La Pampa en búsqueda de su primera victoria de visitante en la Fase Campeonato. El duelo para el Capataz es un desafío grande en tierras complejas. Cipo viene de empatar ante Villa Mitre y es imperiosa la necesidad de ganar para mantener viva la ilusión. Costa Brava cayó en su visita al Roberto Carminatti y quiere reponerse en casa.

“Queremos seguir manteniendo vivo ese sueño, ese deseo y que no por cosas ajenas, externas, se apague esa ilusión. Al contrario, nosotros vamos a seguir manteniendo vivo esa llama y alimentarla a desde adentro de la cancha”, dijo a LM Yair Marín.

El domingo, a partir de las 15 en El Nuevo Pacaembú, comenzará a rodar la pelota por la sexta fecha del nonagonal. En General Pico el juez principal será César Antonio Ceballos. El cordobés será asistido por Malvina Schiel y Gonzalo Roldán, mientras que Valentín Pompei completará la cuaterna.

El último antecedente de Ceballos con Cipo es de la temporada 2023 por la fecha 11. Aquella noche del 17 de mayo, el Albinegro de Christian Lovrincevich goleó a Sansinena por 3 a 0. Desde allí la institución no volvió a ser dirigida por el juez cordobés.

En este nonagonal, Cipo no ha logrado hacer pie lejos de casa: cayó en Monte Maíz y en Rincón de los Sauces. Suma cuatro puntos de la victoria ante Kimberley y el polémico empate ante Villa Mitre, quedando séptimo con cuatro puntos, al límite de los objetivos propuestos. “La verdad que más allá de estos altibajos que hemos tenido, el deseo nuestro y la ilusión que hemos generado, tanto nosotros en el grupo como a la gente, el pueblo, la ciudad y la provincia y en todo el punto del país donde hay un cipoleño, es muy grande”, afirmó Marín.

Hoy el Albinegro está a un punto de la clasificación a Copa Argentina, detrás de Costa Brava y el Deportivo Rincón que tienen un punto más. Un poco más alejado está del lote que va a Play Offs, ya que Atenas es el cuarto con siete puntos y Bolívar se encuentra tercero con 8.

Más allá de los duelos a los que Cipo deberá estar atento, por el contexto matemático, también tendrá que estar fino en su juego y con las luces encendidas. El resquemor de los últimos días por los fallos arbitrales se hace parte de cada duelo y Costa Brava es uno de los equipos temidos en la categoría por ciertos beneficios. “A nosotros nos van a lastimar? sí, nos van a lastimar, pero matarnos no nos van a matar. Tenemos que ir a buscar el partido y si nos quieren hacer lo que sea, nosotros tenemos que ir a jugar al fútbol y a dejar todo”, expresó.

En el Nuevo Pacaembú, Costa Brava tiene cuatro puntos: derrotó 1 a 0 a Villa Mitre en la apertura del nonagonal y empató 1 a 1 ante Atenas en la tercera jornada. Estos resultados avivan aún más al Capataz, que tiene hambre de victoria. “Mientras demos pelea, es muy difícil que nos puedan matar. Nos pueden herir, nos pueden lastimar, pero nos van a tener que sacar muertos de la cancha para poder bajar del todo”, concluyó el defensor central.

Los medios que llevarán adelante la transmisión del encuentro serán Visión Futbol y la Televisión Pública Pampeana, ambos a través de YouTube. Como ya es habitual a lo largo del torneo, LU19 AM690 será la radio presente.