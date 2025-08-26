Qué dijo Ángel Di María de la posible llegada de Neymar a Rosario Central

Fideo habló de la invitación al crack brasileño para sumarse al Canalla y lo que significó para él su golazo a Newell's.

Ángel Di María vive días soñados desde su regreso al fútbol argentino para vestir la camiseta de Rosario Central . Tras convertirse en el héroe del último clásico rosarino con un golazo inolvidable de tiro libre en el Gigante de Arroyito, el capitán canalla volvió a ser protagonista fuera de la cancha con una declaración que encendió a los hinchas auriazules : eligió a Neymar como la estrella mundial que le hubiera gustado tener de compañero en el duelo frente a Newell's .

Cuando le preguntaron con qué figura internacional le hubiera gustado compartir el clásico, Di María no dudó: "Por cercanía, Neymar. Lo quiero mucho, tenemos una linda relación. Seguimos hablando. Sé lo que le gusta el fútbol argentino y sé que le hubiese gustado estar en un Central-Newell’s".

Lejos de dejar la frase en el terreno de la anécdota, Di María fue más allá y abrió la puerta a un sueño imposible: "Me hubiese gustado a mí también que esté. Capaz que más adelante tenga esa posibilidad de poder invitarlo, sería muy lindo".

Las palabras del capitán no tardaron en generar repercusión entre los hinchas, que imaginaron por un instante a Neymar vistiendo la camiseta del Canalla. Mientras el crack brasileño atraviesa un momento complejo en el Santos, Rosario Central quedó en boca de todos gracias a la confesión del Fideo.

Las declaraciones de Di María tras el "Fideazo" en el clásico rosarino

Ángel Di María tuvo su tarde soñada en el Gigante de Arroyito luego de convertirle un verdadero golazo de tiro libre a Newell's para que Rosario Central se quede con el Clásico Rosarino. Fideo se refirió a la sensación que le generó su primera victoria en un encuentro de este tipo, habló de las críticas que recibe por su adaptación y comparó a este tanto con los que hizo en las finales de Copa América, Mundial y Juegos Olímpicos con la Selección Argentina.

"Fue un alivio poder hacer el gol y ganar mi primer clásico. Jamás imaginé todo esto. Tenía la presión que nunca había ganado un clásico. Intento disfrutar cada momento. Ojalá pueda seguir escribiendo victorias”, comentó el extremo en conferencia de prensa.

La repercusión de su gol fue mundial y esto definitivamente llegó a sus excompañeros de la Albiceleste. “La mayoría de los chicos de la Selección me felicitaron y me puso muy contento. Es importante volver y hacerlo bien. No es fácil cuando uno pega la vuelta. Cuando pasan cosas lindas y los que tenemos alrededor se alegran. “Apenas terminó el clásico me felicitó Rui Costa y se puso contento por lo que estoy viviendo porque sabe que esto es lo que quería, también me escribieron muchos ex compañeros de Juventus”, contó Fideo.

Di María también hizo referencia a algunas críticas que recibe en su proceso de adaptación al torneo local. “El fútbol argentino es muy parejo. No soy de los extraterrestres, soy de los normales. Siempre intenté estar en lo más alto y jugar en los mejores clubes. Muchos hablan de que desde que volví no me adapto, pero no me pasa solo a mí, le pasó a Quintero ahora que volvió a River, les sucede a todos. Las cosas se van a ir dando. El único que volvió y está bien es Montiel, pero es defensor. Lea Paredes también, pero a los delanteros les cuesta mucho más”, remarcó el rosarino.

Ante la consulta sobre la importancia del gol en el Clásico, Fideo no dudó: “Este y los que hice en las finales con la Selección están el mismo nivel como los más importantes de mi historia. Mi mamá lloró todo el tiempo después del gol y me agradeció porque ella una de las que más quería que vuelva a jugar en Central, ella sabía que el clásico era una bisagra para entrar en el corazón de los hinchas de Central”.