Facundo Miguel, el volante con más gol de todo el Federal A

El mediocampista del Deportivo Rincón lleva 7 tantos en el campeonato y está entre los más anotadores del país.

No es la primera vez que Facundo Miguel es noticia este año por sus buenas actuaciones. El jugador del Deportivo Rincón ya se había viralizado con su gol de mitad de cancha ante Germinal en Rawson esta temporada y ahora se transformó en el mediocampista con más gol del Federal A.

Los dos tantos que le anotó a Kimberley de Mar del Plata el último domingo, por la fecha 6 de la zona Campeonato, fueron fundamentales para que el León se impusiera 3 a 1 y se metiera en puestos de clasificación a falta de tres fechas para finalizar la segunda fase.

deportivo rincón facundo miguel penal

Ya en el complemento, liquidó las acciones empujando a la red un rebote del arquero tras la definición de Sebastián Jeldres.

"El año pasado que volví a jugar el Federal A y me costó hacer goles. Terminé el año con tres nada más y uno de los objetivos personales del torneo era eso, superar la marca anterior. Por suerte lo pude hacer y eso ayuda mucho en lo personal, en la confianza, está muy bueno. Y mientras sea para ayudar al equipo, mejor", dijo Facundo a LMNeuquén.

El exDeportivo Roca debutó en la categoría con la camiseta naranja y llegó al norte neuquino en el inicio de la temporada 2024.

facundo miguel rincón

Hoy, con 7 tantos, el mediocampista está metido entre apellidos de los mejores delanteros de la categoría. "Ser el volante que tiene tantos goles es un premio al esfuerzo, a buscar, a no dejar de intentarlo. Me pone muy contento", agregó.

En el medio, Miguel intervino en la jugada previa al córner que derivó en el gol de cabeza de Jonathan Chacón, ya que había rematado desde afuera exigiendo la atajada de Tomás Casas.

tabla de goleadores solo ascenso Tabla: soloascenso.com.ar

Cerca de los objetivos

El León está en puestos de clasificación y depende de sí mismo para meterse en cuartos de final y asegurarse un boleto para la próxima Copa Argentina, a la cual clasificarán los primeros cinco equipos de cada nonagonal.

"Con mucha ilusión estamos todos. Con muchas ganas de poder jugar una Copa Argentina. Es el objetivo para el club, para la gente de la ciudad que se planteó a principios de año. Creo que estamos bien, las victorias ayudan, pero más allá de eso el equipo se sostuvo en los malos momentos. Eso habla de la calidad humana que hay en el plantel. Son todos jugadores muy profesionales y que tienen en claro lo que quieren", valoró Miguel.

Por estos días, el plantel de Rincón entrena a las órdenes de Pablo Castro sabiendo que tiene fecha libre y luego visitará a Villa Mitre en el Fortín. "El viernes de la semana que viene jugamos en Bahía y creemos que si planteamos bien el partido podemos traernos algo", avisó.

Los cambios de técnico

La directiva decidió a fines de abril la salida de Alejandro Abaurre y a la semana siguiente la llegada de Duilio Botella. Este último fue despedido hace un par de semanas y quedó Castro como interino.

"Somos profesionales. Si bien puede sonar raro que se cambie de técnico dos veces en un año, el plantel se lo toma bien, siempre con mucha predisposición. Creo que le ponemos la mejor onda, tratamos de sacarlo adelante, esté quien esté a la cabeza. Después cada técnico tiene su libreto y cada uno le llega más a un jugador que a otro, eso es normal y pasa en todos lados", opinó el futbolista consultado por la situación puntual.

"Ahora estamos con Pablo, estamos contentos que él esté. Es una persona que a mi me ayudó mucho cuando llegué. Vamos a ponerle la mejor onda, tratar de clasificar entre los cuatro y a la Copa Argentina", finalizó Facundo Miguel.