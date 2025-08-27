"El Real Madrid le espera": medios españoles aseguran que el club busca a un argentino para asociarse con Mastantuono

Franco Mastantuono causó una revolución en en el Real Madrid solo con su presencia, incluso se convirtió en una sensación antes de debutar en el equipo. Parece que la garra argentina del joven y el talento cautivaron al público merengue que se muestran contentos por lo demostrado.

Para contribuir con la felicidad de los hinchas de uno de los mejores equipos del mundo podría darse la llegada de otro futbolista argentino para complementarse con el zurdo de 18 años surgido en las inferiores de River. Los medios españoles lo dejan entrever en sus portadas como una posibilidad concreta el arribo de un joven talento argentino para asociarse con Mastantuono : "El Real Madrid le espera" , reza la tapa del diario AS , radicado en Madrid y que sigue el día a día de la casablanca.

Detrás del título aparece la imagen del joven Nicolás Paz , surgido en la cantera del merengue que actualmente se destaca con la '10' del COMO de Italia donde se convirtió en un crack. En su relato, el diario remarcó: "El club blanco ha transmitido al centrocampista que cuenta con él para la próxima temporada".

Nico Paz

Lo cierto es que mientras tanto el elenco italiano no se quiere desprender de un jugador que brilla en el equipo y que, a su vez, tiene una buena proyección entendiendo su nivel a la corta edad que tiene. Pero, según reveló el presidente del club que defiende actualmente, el sueño del zurdo es "jugar en el Bernabéu". Cabe recordar que el futbolista ya tuvo su debut con el plantel mayor del club y disputó ocho encuentros.

Todos los flashes apuntaron a Nico Paz en el último fin de semana cuando el COMO debutó en la Serie A, aportándole una asistencia y un golazo de tiro libre para darle la victoria a su equipo ante la Lazio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SerieA/status/1959858283705167907&partner=&hide_thread=false No, non state sognando. Lo ha fatto davvero così Nico Paz. #ComoLazio pic.twitter.com/pQ5ocw2Wm0 — Lega Serie A (@SerieA) August 25, 2025

Qué dijo Xabi Alonso sobre el debut de titular de Mastantuono

“(Franco) Mastantuono ha hecho un gran partido. En poco tiempo ha conseguido conectar con el grupo, conectar con los compañeros. Se lo ve muy integrado, tanto en el día a día como en el juego”, dijo el entrenador sobre Franco tras el debut como titular ante el Real Oviedo.

Por otra parte sumó: “Yo creo que nos va a dar mucho, a corto, a medio y a largo plazo, porque es muy joven. Estoy contento de que esté con nosotros, tiene una gran energía, tiene una gran zurda y de aquí solo va a seguir mejorando y mejorando dentro de lo que es la dinámica de grupo”.