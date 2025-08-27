Alan Aldalla, el custodio del arco de Lifune en la Copa País: "Nuestro compromiso es total"

El arquero de Maronese es el titular del equipo neuquino, que tras empatar en el inicio de la Copa País, ya prepara el duelo en casa ante Bariloche.

Alan Aldalla es casi un neuquino más. Desde su incorporación a Maronese se transformó en uno de los mejores en su puesto en la región y por eso es el encargado de custodiar el arco de Lifune en la Copa País, el nuevo certamen del Consejo Federal donde compiten los seleccionados de las ligas.

El último domingo, el equipo lifunero, que conduce Rogger Morales , igualó sin goles ante Bariloche como visitante y el guardametas fue importante con sus intervenciones.

"Ellos las ocasiones que tuvieron fueron algunas de pelota parada, otras de jugadas medias aisladas, que terminaron en el mano a mano, pero va a ser otro partido. Nuestro compromiso es total con la selección y eso es lo importante. Queremos ganar, va a estar lindo el domingo en Atlético", comenzó diciendo el arquero.

"En lo personal muy bien, me sentí muy contento, no me llamó la atención (la convocatoria) porque vengo haciendo buenos campeonatos hace bastante tiempo. Estoy con Exe Lara, (oriundo de Centenario) y estamos muy bien. Soy un agradecido de que me hayan convocado, de estar y poder defender los colores de la provincia. Feliz y muy contento por esta oportunidad que la estoy aprovechando", agradeció Aldalla.

formación lifune

El clima condicionó

Para el guardameta del Dino, el contexto en el que se desarrolló el partido en Bariloche, limitó las posibilidades del equipo de Morales. "Fue un partido muy atípico, un día especial porque era nuestra presentación, y la de ellos, y la verdad que el clima no nos ayudó mucho. Había un viento impresionante, ráfagas de más de 80 kilómetros. Por ahí no nos favoreció porque ellos están acostumbrados a este clima, a jugar de esta forma, y bueno, nuestra arma fundamental es jugar por abajo. Tuvimos un par de ocasiones, unos remates afuera del área, algunas con algún centro, pero fue un partido especial. Por eso digo que para mí no es medida de lo que puede brindar la selección de Neuquén, hay jugadores con muy buen pie", enfatizó.

aldalla

Lo que se viene en casa

El arquero de Lifune considera que el domingo se verá otra versión del equipo, con un clima más amable para jugar al fútbol.

"Tenemos jugadores de buen en pie, prácticamente casi todos, o sea, hasta los defensores. Así que yo creo que acá va a ser un partido distinto, vamos a proponer otras cosas que quizás no pudimos mostrar o generar el fin de semana", afirmó y agregó: "creo que vamos a mostrar otra imagen, va a ser otro partido totalmente diferente. Vamos a poder atacar un poco más, al no estar acostumbrados, al no haber jugado, prácticamente, yo nunca había jugado con un viento así que no podías ni dejar la pelota quieta en el piso, nos llevó a que sea un partido sucio, un partido trabado".

Entre el trabajo y el fútbol

Alan vive una realidad que se da en la mayoría de los jugadores de la región. "Yo toda la vida me dediqué al fútbol, hace un año y medio que trabajo casi tiempo completo, estoy ahora en una confitería acá en el centro y en los horarios, en los tiempos libres aprovecho a entrenar. Voy a entrenar en el club, si me citan a la selección, voy a la selección. Con el tema del trabajo, la verdad que es complicado, pero el querer estar y el compromiso es lo que me empuja a ser parte de esto", dijo Aldalla con seguridad.

"Acá me dan permiso, son flexibles en eso y bueno es una ventaja u una ayuda que me dan, pero el querer estar es importantísimo porque por ahí uno termina cansado del trabajo al mediodía, después hay que salir a entrenar, volver y seguir trabajando", añadió.

"Creo que el amor al fútbol es lo principal y es lo que da la alegría, es una distracción, es un montón de cosas que a uno lo satisfacen y lo ayudan en el día a día", recalcó el arquero del conjunto lifunero.

El próximo domingo, a las 16:30, se jugará la vuelta de este primer cruce de la Copa País en el estadio de Atlético Neuquén.