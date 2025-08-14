Rogger Morales comanda al selecciónado de Lifune para la Copa País

El fútbol del interior es uno de los pilares fundamentales de la gestión de Claudio Tapia en AFA . Además del Federal A y el Regional Amateur , el ente que maneja el futbol nacional creó un certamen más llamado Copa País , que cuenta con la participación de 75 selecciones de ligas. En el caso de Lifune , ya tiene su plantel conformado, que estará a cargo de Rogger Morales .

“Esto es mucho más cómodo, porque es un poco mi lugar. El fútbol de primera división, el más grande, porque al haber estado en Centenario armando ese equipo del torneo del interior, teníamos ya en carpeta varios jugadores que podían estar en esta selección”, declaró a LMNeuquén del seleccionador neuquino.

La lista está compuesta por 35 jugadores que pertenecen a distintos clubes, alcanzando también a futbolistas de casi toda la provincia. “En primera fue más dinámico, más rápido, convocamos menos jugadores, y creo que tenemos un equipo bastante competitivo”, sostuvo .

Además de contar con un equipo de primera división, el certamen también exige en el reglamento a categorías inferiores. “Fue más fácil esta Copa País, la convocatoria. No nos pasa lo mismo, o no me pasa lo mismo a mí con la Sub-13, Sub-15 o la Sub-17. Ahí nos apoyamos mucho en Fabián Tardella, que es el encargado de reclutar los chicos inferiores”, explicó.

Morales tiene como ayudante de campo a Fabian Tardella, el preparador físico es Pablo Maljasian y Cesar Kurz es el entrenador de arqueros.

El duelo que se viene contra Bariloche

El conjunto neuquino tendrá su primer cruce ante la Liga de Futbol de Bariloche, que representa a Río Negro. “El primer partido allá, el segundo partido acá. Estamos viendo en qué cancha vamos a jugar acá. Allá seguramente sea en el Estadio Municipal, no sé cómo estará ahora, en esta época del año, pero generalmente está muy buena. Se puede jugar bastante bien al fútbol”, comentó.

El duelo de ida ante Lifuba será el próximo 24 de agosto y una semana después jugarán la vuelta en Neuquén. “Esperemos que cuando tengamos la fecha, los jugadores tengan esa disponibilidad para estar tranquilos, para poder competir. Estamos ahí con muchas expectativas”, afirmó.

La trayectoria de Morales en el futbol le permite tener conocimientos sobre el futbol cordillerano, lo que le da cierta tranquilidad a la hora de preparar al seleccionado. “Nosotros ya tenemos una historia con ellos, porque casi siempre nos toca el primer paso contra ellos. Yo dirigí Cruz del Sur en un tiempo, así que es una liga que la conozco”, mencionó.

Con un paso por Bariloche, tiene en cuenta la formación, el entrenamiento y la forma de ser de un jugador de aquella zona del país. “Conozco el ADN del jugador de Bariloche, sé que es un jugador muy aguerrido, muy competitivo, acostumbrado a sufrir porque entrenan condiciones a veces muy hostiles por el clima”, explicó.

“Con Bariloche, Cruz del Sur, o la Liga de Bariloche, o la Cordillera, siempre son partidos muy difíciles, que hay que prepararse muy bien. Lo que decía, sobre todo el carácter de esos chicos está muy fortalecido”, agregó sobre el rival.

El ánimo de los futbolistas de Lifune

Los 35 convocados vienen entrándose hace más de un mes y cada uno de los jugadores está respondiendo de gran manera a cada práctica y a la convocatoria en sí. “La verdad que sorprendido por el grado de compromiso y de querer estar. Yo tenía miedo de eso, que el jugador de Neuquén tome como un peso ser citado a la selección, y no, lo toman como un premio”, aseguró el DT.

“Están muy comprometidos, vienen a entrenar, mandan mensajes, tratan de estar siempre conectados y nos llena de orgullo eso, que el jugador quiera participar. Que venga, que quiera ser titular, que quiera estar dentro de los convocados”, sumó sobre la responsabilidad de cada jugador.

Dentro del plantel, está Manuel Berra, jugador histórico del ascenso que luego de su paso por Cipolletti, retornó a Independiente de Neuquén. Con su trayectoria, es uno de los más motivados con la selección. “Gente como Manolo Berra, que tiene ya la carrera hecha, está con muchas ganas. Hay varios jugadores con trayectoria que quieren estar y participar, y los que no están también”, sostuvo.

La selección de Lifune viene entrenándose los primeros días de la semana. “Tratamos de entrenar los lunes, día que no tienen compromiso en sus clubes. La mayoría juega el domingo, así que el lunes es el día que estamos usando para trabajar un poquito el futbol, el táctico y para tratar de sacar las menos horas posibles al técnico de su club, que los necesita todos los fines de semana”, describió.

Morales destaca también la asistencia, no solo porque las prácticas son los lunes, sino porque hay jugadores de ciudades alejadas de Neuquén capital. “Hasta ahora hemos venido bien, a pesar de que hay chicos de Zapala, de Cutral Có y de Rincón. Tratan de estar ese lunes y hemos tenido poca falta, la verdad”, dijo.

Hasta el momento, no han tenido inconvenientes con las instituciones que ceden a sus jugadores, algo que puede llegar a pasar, ya sea con el club o los directores técnicos.

“Sí, a veces nosotros como entrenadores, cuando nuestro jugador está convocado a la selección, como que se jode un poquito, pero bueno, es grande el premio. Está la posibilidad de que ellos puedan jugar las instancias finales en el predio de AFA, que es donde entrena Messi, donde entrena la selección”, afirmó. “Los técnicos de los clubes entienden eso y de muy buena manera hacen el esfuerzo para que los chicos puedan estar”, reconoció.

Por otro lado, los que se muestran con gran compromiso, son los dirigentes de la Liga, que le brindan las comodidades a la selección que ha tenido que moverse por distintas canchas para poder entrenar. “Hay que resaltar también el compromiso de los dirigentes de la liga, que tratan de que en los entrenamientos tengamos las pecheras, las pelotas, el agua, porque no es fácil organizar, no es un club, es una liga. Entonces tenes que organizar todo para un entrenamiento”, concluyó.