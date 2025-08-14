Historia viral: juega en la Selección Argentina, es policía y prepara el operativo de Los Pumas vs All Blacks

La Policía de Córdoba y el Ministerio de Seguridad provincial difundieron este jueves un video en donde Betina Soriano , jugadora de la Selección Argentina de fútbol femenino y cabo primero de la Policía de Córdoba , brinda distintas recomendaciones de seguridad en el marco del partido entre Los Pumas y los All Blacks que se disputa este fin de semana.

En el mismo, la jugadora viste tanto su indumentaria de futbolista como el uniforme policial. "Este sábado disfrutaremos del partido entre Los Pumas y los All Blacks. Para alentar, sumate al equipo siguiendo estas recomendaciones: ingresá con tu entrada y DNI. Las puertas se abrirán a las 15 horas, llegá con tiempo, cerrá bien tu auto y no dejes objetos a la vista. Habrá estacionamiento pago dentro del estadio y en la vía pública el aporte a los naranjitas es voluntario ."

"No se permitirá pirotecnia ni objetos peligrosos. Si conducirás en ruta, no olvides: el alcohol es cero y las luces bajas siempre encendidas", cerró Soriano, en la campaña de prevención que se volvió viral en las redes sociales .

En un emotivo posteo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió a Betina de la siguiente manera: "Nuestra Policía de Córdoba está en todos lados: cuidando a los cordobeses y también brillando en el deporte. Hoy, la Cabo 1º Betina Soriano, una de nuestras deportistas de élite, jugadora de Belgrano y de la Selección Argentina comparte recomendaciones para que el partido de rugby entre Los Pumas y los All Blacks del próximo sábado sea una fiesta segura. Betina luce orgullosa la camiseta del Pirata, de la Selección Argentina de Futbol Femenino y honra el uniforme azul, dentro y fuera del servicio."

Nuestra @PoliciaCbaOf está en todos lados: cuidando a los cordobeses y también brillando en el deporte.



Hoy, la Cabo 1º Betina Soriano, una de nuestras deportistas de élite, jugadora de @Belgrano y de la selección de @afa , comparte recomendaciones para que el partido de Rugby… pic.twitter.com/P10OorKy6K — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) August 14, 2025

Este sábado 16 de agosto, el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba será la sede de un hecho histórico: después de 11 años, la Selección Argentina de Rugby vuelve a disputar un test match en la provincia, algo que no ocurría desde el año 2014, cuando Los Pumas enfrentaron a Escocia en el icónico estadio cordobés. Además, será la primera vez que los All Blacks jueguen en el Kempes.

El enfrentamiento abre el Rugby Championship 2025 (también conocido como Visa Macro Rugby Championship), lo que le añade aún más relevancia. Córdoba vivirá de esta manera una verdadera fiebre rugbística y de aliento a la Selección Argentina durante el fin de semana.

Quien es Betina Soriano

Betina Soriano, nacida en Córdoba en 1994, es la protagonista de una historia que combina disciplina, vocación, superación y pasión por el deporte. Inició su carrera futbolística a los 12 años en Belgrano, llegando a vestir la camiseta de la Selección Argentina juvenil y mayor. En 2015 decidió poner en pausa su trayectoria para ingresar a la Policía de Córdoba, fuerza en la que hoy reviste el grado de cabo primero.

Tras cuatro años dedicada a su labor en la fuerza policial, regresó al fútbol en 2019, destacándose en Belgrano, Talleres y en el Sporting San José de Costa Rica. Su esfuerzo la llevó nuevamente a la Selección en 2025, cuando fue convocada por Germán Portanova para disputar la Copa América femenina en Ecuador, logrando la medalla de bronce.

Surgida desde los potreros de Córdoba, Betina volvió a vestir la camiseta albiceleste después de su debut en la Sub-20 y su participación en los Panamericanos de 2011. Este año finalmente volvió a ser convocada ni mas ni menos que para representar al país en Ecuador.