Deportes La Mañana Selección Argentina ⁠¿Colgado? Un jugador de la Selección argentina quedó envuelto en una polémica y le puso los puntos al club

Una promesa de la Scaloneta busca salida de su club en medio de una nueva polémica.







Alejandro Garnacho viene de meses complicados siendo involucrado en un círculo de polémicas del cual no encuentra salida y que provocaron que no sea tenido en cuenta por el entrenador del Manchester United Ruben Amorim, que tratará de buscarle una salida al jugador que proyecta un buen futuro a sus 21 años. Pero las negociaciones no terminan de concretarse y la agonía se extiende para ambas partes a pesar que el deseo sería separar los caminos.

El Chelsea fue a la carga por el joven extremo pero la elevada cifra de 70 millones de euros que pretenden los Red Devils enfriaron las negociaciones poniendo en duda el futuro del futbolista, no solo en el club sino como jugador ya que podría ocurrir que no cambie de equipo y tenga que estar en el United sin continuidad ni sumatoria de minutos. Ante este panorama, el jugador que se vistió con la camiseta de la Selección argentina se hartó de los vaivenes y decidió ser claro con la institución.

“Me venden a Chelsea o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 ó 12 meses”, habría alertado el futbolista según reveló el reconocido periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano. Cabe recordar que a pesar de esta situación todavía los une un contrato que estará vigente hasta junio de 2028.