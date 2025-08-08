Una joya de la Selección argentina fue tentada para jugar en la Premier League: la respuesta de su club

El fútbol argentino se ha encargado de sacar al mercado internacional de jugadores jovenes talentos que brillan en el fútbol y se posicionan para ganar un protagonismo mayor en el corto plazo. Es por eso que mientras juegan en un equipo de menor jerarquía son tentados para dar el salto a elencos de mayor nivel.

Nicolás Paz tuvo esta semana una oferta tentadora para dejar el COMO de Italia al que llegó luego de defender la camiseta del Real Madrid. Es que en el radar del jugador y el club apareció el Tottenham con una propuesta para que emigre a la Premier League y convertirse en compañero del Cuti Romero.

Los Spurs fueron claros con su postura y pusieron sobre la mesa 40 millones de euros para quedarse con el jugador que fue revelación en la temporada pasada y considerado el mejor jugador sub 23 en la liga italiana. Sin embargo, el club que posee el 50% del pase, rechazó la oferta y pidió 70.000.000 euros por Nicolás . Cabe recordar que el porcentaje restante del pase corresponde al Real Madrid y tiene la opción de recompra durante los próximos dos años, aunque el COMO quiere la totalidad del pase.

Nico Paz.jpg Nico Paz y Lionel Messi

El COMO de Nico Paz a las piñas en un amistoso contra Betis

De amistoso tuvo poco el duelo entre el Betis de España y el COMO de Italia que dirige Césc Fábregas. En el fútbol europeo también existen "tanganas", y ambos equipos lo dejaron en claro en el enfrentamiento preparatorio que se disputó en el estadio Municipal Ciudad de La Línea. El resultado fue anecdótico tras la pelea que tuvo como principal motivador a un joven talento del fútbol argentino.

Fue Máximo Perrone, ex Vélez con paso por el Manchester City y actualidad en el elenco italiano, quien encabezó la trifulca luego de una jugada que, de forma inesperada, terminó en piñas con su rival Pablo Fornals. El árbitro quedó casi sin reacción en las cercanías al centro del campo de juego intentando comprender lo que estaba ocurriendo entre los jugadores a lo que con el paso de los minutos se le sumaron los integrantes del plantel restantes para intentar defender a sus compañeros.

Cuando la situación se calmó luego de minutos de peleas, tanto Perrone como Hector Bellerín fueron expulsados del encuentro que continuaba con el resultado 2-0 a favor del COMO. En dicho partido tanto Giovani Lo Celso, Valentín Gómez y Ezequiel Chimy Ávila en el Betis como Nico Paz en el Como, sumaron minutos en el encuentro que terminó con victoria 3-2 para el COMO.

El video y las fotos de la pelea

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/thecasualultra/status/1953196794671718714&partner=&hide_thread=false Real Betis v Como in a friendly tonight pic.twitter.com/PxH2jhZSPu — (@thecasualultra) August 6, 2025