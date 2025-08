⁠La lapidaria frase de un entrenador sobre un jugador de la Selección argentina

Uno de esos eslabones que no está funcionando como desea el entrenador portugués Ruben Amorim es el joven extremo que vistió la camiseta de la Selección argentina Alejandro Garnacho . Su rendimiento en el club no termina de llenar al entrenador y el deseo de ambas partes es continuar la historia por caminos diferentes.

Sumado a esto se refirió a los jugadores que no participan de la pretemporada: “Solo necesitamos seguir los mercados. Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí, y eso es normal. No son malos y yo soy bueno; yo no soy malo y ellos son buenos... no es esa situación. Es simplemente que quieren nuevos retos. Así que intentaremos aprovechar este espacio para preparar al equipo que creo que estará aquí”, confesó.

Y agregó: “Si el mercado se cierra y ellos son jugadores del Manchester United, como club, debemos tratarlos en las mismas condiciones. Pero en este momento solo estoy trabajando con los jugadores que creo que se quedarán, y los demás están tratando de encontrar una solución para sus carreras”.

En continuación con su relato, volvió a referirse al jugador de 21 años: “Creo que Garnacho, como se puede entender y ver, tiene talento. Es un chico con muchísimo talento, pero a veces las cosas no salen bien. No puedes explicar con precisión por qué”. Más allá de que en más de una oportunidad sonó el Chelsea como posibilidad para el jugador, no se ha avanzado en negociaciones para que el jugador que estuvo en la Selección argentina cambie de equipo.

Un referente del Manchester United destruyó a Alejandro Garnacho

En medio de este clima, Luke Shaw, uno de los referentes del vestuario y el futbolista con más antigüedad en el club, respaldó las decisiones del DT y lanzó declaraciones que muchos interpretaron como un mensaje directo para los jugadores marginados. “No es difícil verlo, incluso desde afuera. Gran parte del tiempo que he estado aquí en estos últimos años ha sido bastante negativo. Puede ser bastante tóxico, el entorno. No es saludable para nada”, aseguró el lateral izquierdo, que se encuentra junto al plantel en la pretemporada en Estados Unidos.

Shaw, sin nombrar directamente a Garnacho, hizo foco en la necesidad de generar un cambio profundo en la actitud del equipo. “Todos deben poner al equipo por delante. Es algo que todos debemos mantener para transformarnos en una familia y poder ir por el mismo curso”, afirmó. Y agregó: “Necesitamos un entorno saludable, positivo, con buena energía y felicidad. Cuando tienes todas esas cosas, te sientes libre y puedes expresarte más”.