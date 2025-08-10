No lo perdonan: La estrella de la Selección argentina que fue silbado en un amistoso

Emiliano Martínez fue el villano de la Selección de Francia en la final de la Copa del Mundo 2022, disputada en Qatar, donde la Selección argentina se alzó con el título en una final de película que terminó dándole una alegría al combinado local. Es por eso que cada vez que pisa tierra francesa llueve el repudio desde las tribunas de los estadios.

El estadio Velodrome de Marsella fue testigo de un nuevo abucheo para el arquero de la Selección argentina durante un amistoso en el cual el Aston Villa cayó por 3-1ante el Olympique de Marsella . A pesar de haber sido suplente en el encuentro su figura no pasó desapercibida ya que los hinchas franceses le presentaron un clima hostil cuando en el mítico estadio apareció su imagen a través de una pantalla.

Rápidamente el arquero que pasó el partido en el banco se percató de que su imagen era transmitida por la pantalla del estadio pero no se inmutó ante ello ni tampoco reaccionó al escuchar los silbidos que les hicieron escuchar.

Dibu

El último antecedente de hostilidad para Dibu en Francia

Hace meses la revista francesa So Foot apuntó contra Emiliano "Dibu" Martínez con una columna provocadora titulada "Amamos odiar", en la previa del duelo entre PSG y Aston Villa por la Champions League. En el artículo, escrito por Pierre Boisson y Georges Quirino-Chaves, se describe al arquero argentino con un tono cargado de ironía y rechazo: “Párpados muy abiertos, pupilas dilatadas, ojos que salen de sus órbitas, girando como una atracción de un parque de diversiones… si ve alguno de estos signos en el rostro de Emiliano Martínez, tenga cuidado. Está a punto de detener su penalti o de bailar sobre su cadáver. Es adrenalina. Y también su manera de expresarse”.

La publicación, que originalmente se difundió en 2023 y fue reversionada ahora por el regreso del Dibu a Francia, reafirma el sentimiento hostil que despierta el marplatense en suelo francés tras su actuación decisiva y su polémico festejo en la final del Mundial de Qatar 2022.

La lapidaria frase de un entrenador sobre un jugador de la Selección argentina

Hace tiempo que en el Manchester United hay un clima complicado que se profundiza con la falta de resultados deportivos que a pesar de los cambios de entrenadores no llegan para darle tranquilidad al club y devolverle la mística copera que supo tener. Le cuesta al equipo terminar de ordenar todas las piezas para poder encomendarse en una racha positiva.

Garnacho 1

Uno de esos eslabones que no está funcionando como desea el entrenador portugués Ruben Amorim es el joven extremo que vistió la camiseta de la Selección argentina Alejandro Garnacho. Su rendimiento en el club no termina de llenar al entrenador y el deseo de ambas partes es continuar la historia por caminos diferentes.

Entendiendo la conflictiva situación con el jugador, donde ha habido más de un tenso cruce que recrudecerían las internas en el equipo, el entrenador fue lapidario con el jugador: “Garnacho quiere algo diferente con un liderazgo diferente. Y lo entiendo. Así que creo que no es un problema. A veces te adaptas a un chico y conectas. Otras veces, buscas un nuevo reto. Así que intentamos que todo salga bien para todos: el club, el entrenador y los jugadores. Es algo natural en el fútbol”, dijo en diálogo con ESPN.

Sumado a esto se refirió a los jugadores que no participan de la pretemporada: “Solo necesitamos seguir los mercados. Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí, y eso es normal. No son malos y yo soy bueno; yo no soy malo y ellos son buenos... no es esa situación. Es simplemente que quieren nuevos retos. Así que intentaremos aprovechar este espacio para preparar al equipo que creo que estará aquí”, confesó.

Garnacho Alejandro Garnacho

Y agregó: “Si el mercado se cierra y ellos son jugadores del Manchester United, como club, debemos tratarlos en las mismas condiciones. Pero en este momento solo estoy trabajando con los jugadores que creo que se quedarán, y los demás están tratando de encontrar una solución para sus carreras”.

En continuación con su relato, volvió a referirse al jugador de 21 años: “Creo que Garnacho, como se puede entender y ver, tiene talento. Es un chico con muchísimo talento, pero a veces las cosas no salen bien. No puedes explicar con precisión por qué”. Más allá de que en más de una oportunidad sonó el Chelsea como posibilidad para el jugador, no se ha avanzado en negociaciones para que el jugador que estuvo en la Selección argentina cambie de equipo.