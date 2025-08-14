Sorpresivo: Erik Lamela anunció su retiro y será ayudante de un DT en el fútbol español

Empezó siendo una de las grandes promesas de River Plate en el peor momento en la historia del club, luego dio el salto a Europa para destacarse en ligas importantes como la Serie A, la Premier League y La Liga de España. Ahora, tras rescindir su contrato de mutuo acuerdo con el AEK de Atenas , de Grecia, Erik Lamela de 33 años tendría decidido retirarse del fútbol tras un cierre de carrera atravesado por las lesiones. El futuro del ex jugador de la Selección Argentina estará en el cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla.

El jugador que había dejado el Sevilla hace un año para militar en la liga griega, cerró su etapa en ese país intempestivamente y le pondría punto final a su carrera. En las próximas horas cerrará su desembarco como nuevo asistente del Pelado Almeyda en el Sevilla según adelantó el periodista César Luis Merlo. El jugador, hasta ahora, sólo anunció oficialmente en sus redes la rescisión de contrato con el AEK.

Coco formó un estrecho vínculo con Almeyda desde sus inicios: compartieron plantel entre 2009 y 2011 durante una de las etapas más complejas de River que derivó en el descenso a la Primera B Nacional. Justo en ese límite, el Pelado inició su carrera como DT en la segunda división con el Millonario y Lamela emigró a la Roma. El destino los volvió a unir la temporada pasada cuando Almeyda decidió ficharlo para el AEK Atenas que dirigía.

Erik dejó el Blanquirrojo, en el cual jugó entre 2021 y 2024, para ponerse bajo las órdenes de Matías. En mayo de este año, finalmente dejó el banco de suplentes del elenco griego luego de tres temporadas y semanas más tarde asumió en Sevilla.

La carrera de Erik Lamela: de ser la gran promesa de River, a jugar en las grandes ligas de Europa

Erik Lamela comenzó su formación en las inferiores de River, institución en la que se convirtió en una de las grandes promesas del club: Barcelona de España quiso ficharlo cuando militaba en las juveniles del elenco de Núñez. Tras debutar en Primera División en 2009, rápidamente empezó a destacarse como mediocampista ofensivo y extremo. El joven tomó un rol trascendental en el plantel en el lapso de 2010 y 2011. Más allá de destacarse como una figura clave en el equipo, no pudo evitar el descenso en junio de 2011.

Un par de meses después, Coco dio el salto al Viejo Continente y fue traspasado a la Roma de Italia por una suma cercana a los 17 millones de euros. Su llegada coincidió con el momento en que el club italiano buscaba renovar su plantel con jugadores jóvenes de proyección. En su primera temporada en la Serie A, participó en 29 partidos y marcó 4 goles.

A partir de un consistente rendimiento, en agosto de 2013, Tottenham Hotspur adquirió su pase por cerca de 30 millones de euros. Lamela fue presentado como uno de los fichajes más caros en la historia del club londinense en ese momento, al punto de que era llamado a ser el reemplazante de Gareth Bale. En total, Lamela permaneció en Tottenham desde 2013 hasta 2021, sumando más de 250 partidos oficiales y 37 goles. Además, formó parte del plantel que perdió la final de la UEFA Champions League en la temporada 2018/19. Cabe resaltar que en los Spurs, el jugador argentino concretó uno de los momentos más altos de su carrera. En un duelo contra el Arsenal por la Premier League en 2021, Erik convirtió un golazo de rabona que pasó entre las piernas de Thomas Partey: se consagró como el ganador del Premio Puskás de la FIFA.

A mediados de 2021 se marchó al Sevilla de España en una operación que incluyó el traspaso de Bryan Gil al Tottenham. Su debut en La Liga fue auspicioso, anotando dos goles en la goleada del equipo sobre Rayo Vallecano. Incluso, formó parte del plantel que ganó la UEFA Europa League en la temporada 2022-2023, donde tuvo participación clave en la definición por penales frente a la Roma en la final. Lamela se despidió del club en mayo de 2024 para jugar en el AEK de Atenas.

Finalmente, después de padecer reiteradas lesiones en Grecia, Lamela decidió ponerle fin a su carrera como futbolista profesional. Hay que destacar que Coco también vistió la camiseta de la Selección Argentina. Jugó en las juveniles de la Albiceleste y debutó en la Mayor en el año 2011 bajo la conducción de Alejandro Sabella: participó en Eliminatorias Sudamericanas y en la Copa América Centenario 2016. En total, registró 25 partidos y tres goles con la selección absoluta. En total, Lamela sumó 508 presentaciones oficiales y 87 anotaciones entre River Plate (36 partidos y 4 goles), Roma (67 PJ y 21 G), Tottenham (257 PJ y 37 G), Sevilla (92 PJ y 16 G), Selección Argentina (25 PJ y 3 G) y AEK Atenas (31 PJ y 6 G), según informó ESPN.